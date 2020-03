Duizenden elektro-VW’s met softwareprobleem op geheime parkeerplaats

Autofabri­kan­ten Toyota, Tesla, Ford, GM en Jaguar Land Rover willen beademings­ap­pa­ra­ten produceren

9:48 Verschillende autofabrikanten reageren positief op een oproep om beademingsapparatuur te gaan produceren in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat onder meer om Ford, Tesla en General Motors (GM) in de VS en Jaguar Land Rover en Toyota in Groot-Brittannië.