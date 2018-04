'Duurdere auto's vinden gretig aftrek'

Deze vijf totaal onbekende Ferrari’s worden geveild voor naar schatting 15 miljoen euro

Er bestaan Ferrari's die zo zeldzaam en duur zijn dat de kans klein is dat je ze ooit in het echt zult zien. Vijf auto's in die categorie worden op 12 mei geveild in Monaco tijdens een veiling van RM Sotheby, voor naar schatting 15 miljoen euro.