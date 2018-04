Duurste kentekenplaten ter wereld te koop voor 16,5 miljoen euro

In Groot-Brittannië, België en het Midden-Oosten zijn gepersonaliseerde kentekenplaten de gewoonste zaak van de wereld. Wil je iets bijzonders qua kenteken, iets wat slaat op jou, op je bedrijf of je auto, dan betaal je daar extra voor. Leuk voor jou en leuk voor de overheid die op deze wijze extra geld binnenkrijgt. In 2008 kocht de Britse zakenman Afzal Kahn een kenteken met daarop ‘F1’ voor het recordbedrag van toen 440.000 pond, oftewel iets meer dan een half miljoen euro.

Zes ton

De man achter Kahn Design en Project Kahn biedt de kentekenplaten nu aan voor 13,8 miljoen euro. Inclusief allerlei belastingen moet de trotse nieuwe eigenaar van 'F1' ruim 16,5 miljoen euro aftikken. Om dat getal in het juiste perspectief te plaatsen: voor dat bedrag koop je ook twee prachtige McLaren F1 auto’s, die de komende decennia ongetwijfeld in waarde zullen stijgen. De vraag is of deze nummerplaten ook ooit deze onrealistische vraagprijs zullen rechtvaardigen. De recordprijs voor kentekenplaten bedroeg tot nu toe 600.000 euro voor ’25 O’. Deze platen zitten nu op een peperdure Ferrari 250 GT SWB.