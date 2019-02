Dyson-bende rooft parkeermeters leeg met stofzuiger

Het is geen kwestie van een draadloze Dyson voor de gleuf houden. De dieven boren vanaf de zijkant een gat in de parkeermeter, stoppen de stofzuigerslang in het gat en zuigen zo het geld eruit. De gemeenteraad van beide wijken vraagt mensen om geen contant geld te gebruiken om te parkeren en in plaats daarvan te betalen met een creditcard.

In Londen, de stad van drugs en mensenhandel en geweldsmisdrijven, zei woordvoerder van de Raad, Will Pascall de BBC. ,,Het is een trend die we moeten stoppen en automobilisten die geen contant geld meer gebruiken, vormen de meest simpele oplossing.” Diefstal van kleingeld uit parkeermeters komt op de hele wereld voor, maar de stofzuigermethode was tot nu toe nog niet bekend.