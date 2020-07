‘Een BMW als deze is niet bedoeld om elke dag mee in de file te staan!’

ACHTER HET STUURIn deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Deze keer de 22-jarige Gijs Abbring uit Enschede, die er meteen werk van maakte toen hij een felrode BMW 3-Serie Touring te koop zag staan. ,,Hij stond helemaal in Helmond. Maar goed, voor je eerste auto moet je wat over hebben, toch?”

Wie: Gijs Abbring, Enschede Rijdt: BMW 318i Touring Bouwjaar: 2008 Km 148.000 km

,,Bijna alles wat je te koop ziet staan van deze generatie BMW 3-Serie is zwart of grijs. Soms een blauwe ertussen, maar het is eigenlijk allemaal verschrikkelijk saai om te zien. Dus toen ik deze felrode Touring op internet tegenkwam, trok hij meteen mijn aandacht. Die kleur (karmesinrood in BMW-taal, red.) in combinatie met dat M-pakket met sportievere bumpers vond ik meteen heel gaaf. Ik dacht: daar moet ik maar even werk van gaan maken!”

Software engineer Gijs (22) komt naar eigen zeggen niet uit een BMW-nest. ,,Mijn vader rijdt eigenlijk al jaren Volvo en mijn moeder heeft nu een Audi A1, dus daar komt het niet door. Wel weet ik dat mijn opa vroeger al BMW X5 reed; ik vond het toen al heel gaaf om daar in mee te rijden.”

Dat zijn eerste auto na een korte proefrit met een Audi TT nu toch een 3-Serie is geworden, is in positieve zin de schuld van één van Gijs’ vrienden. ,,Hij rijdt nu al een oudere 3-Serie en ik wist al vrij snel dat BMW’s de mooiste auto’s zijn in mijn prijsklasse. Qua rijgedrag zijn ze top en ik vind het uiterlijk van de oudere BMW’s zoals deze heel gaaf. Eigenlijk wilde ik een kleinere 1-Serie, maar tegen deze Touring kon ik geen ‘nee’ zeggen.”

De rode lak, de zwarte sierelementen in onder meer de grille, de dikke 18-inch wielen: bij het zien van de foto’s stuurde vrijgezel Gijs al snel een appje naar verkoper Thomas Linders in Helmond.

,,Hij reageerde direct en kon me nog wat meer vertellen over bijvoorbeeld de staat van onderhoud en de achtergrond van de auto. Thomas heeft de auto zelf uit Duitsland geïmporteerd. Het hele plaatje klonk zo goed dat ik samen met een maat van me toch maar in de auto naar Brabant ben gesprongen. Dat is twee uurtjes rijden hiervandaan, maar deze auto was het waard.”

Na de proefrit praatte Gijs nog wat na met de verkoper, waarbij op een gegeven moment de prijs ter sprake kwam. ,,Hij was bereid om nog iets te zakken, waardoor we uitkwamen op een mooi bedrag. Maar vooraf aan de bezichtiging had ik mezelf voorgenomen om nog niet gelijk de knoop door te hakken. Ik begon al flink te twijfelen, maar kon mezelf nog even inhouden en gaf aan dat ik er nog een nachtje over wilde slapen. Thomas ging akkoord, maar op de terugreis hebben mijn maat en ik het de hele tijd wel over de auto gehad. Hoe mooi hij is, wat voor unieke kans dit is, deze combinatie kom je waarschijnlijk nooit meer tegen en ga zo maar door. Toen we thuiskwamen heb ik meteen gebeld en de auto gekocht.”

Rondje Nürburgring

Nu de rode 3-Serie in Enschede staat, wordt hij gekoesterd door zijn nieuwe baas. ,,Mijn eerste auto moest een goede zijn, dus ik ga hem ook niet verprutsen. Het voordeel is dat je de viercilindermotor in de 318i niet erg kunt opvoeren. Ik kan er niet heel veel extra power uit krijgen, dus die verleiding is er niet echt. Misschien ga ik er deze zomer een paar lekker lange ritten mee maken, bijvoorbeeld naar de Nürburgring (het beroemde Duitse circuit waar je met straatauto’s op mag rijden, red.), maar ik vind hem al super zoals hij nu is en ik wil hem graag zo houden.”

Voordat dat zover is, draait de felrode Touring, die nu zo’n 148.000 kilometer gereden heeft, vooral de dagelijkse ritten van en naar Gijs’ werk. ,,Ik ben een half jaar geleden afgestudeerd en ben blijven werken bij mijn voormalige stagebedrijf. Daar heeft niemand een leaseauto, omdat we allemaal vooral vanuit kantoor werken. Maar buiten kantoortijd is het vooral de bedoeling om veel leuke dingen met vrienden te gaan doen. Een auto als deze is niet bedoeld om elke dag mee in de file te staan!”

