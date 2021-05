Een camper huren is populairder dan ooit: ‘Gaat de grens dicht, dan rij je naar een ander land’

Vrouw trapt op gaspedaal in plaats van rem en beschadigt geparkeer­de auto's

24 mei De schrik zat er flink in bij een 84-jarige vrouw in Lelystad, toen ze per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem intrapte bij het achteruitrijden. Ze raakte door haar actie twee voertuigen die aan de andere kant van de Albatroslaan geparkeerd stonden. Zowel de auto van de vrouw, als de geparkeerde auto en bestelbus raakten beschadigd. De vrouw schrok, maar mankeerde verder niets.