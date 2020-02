Een deel van je rijbewijs kun je ook ‘parkeren’

Netflix, Apple en McDonald’s komen naar Heino voor deze speciale bussen

31 januari Ergens achter op een industrieterrein in Heino staan verschillende oude Amerikaanse schoolbussen. In originele staat, gestript of bestickerd. Je kan het zo gek niet bedenken of Streamline uit Heino heeft het. Met hun bussen lokken ze grote merken als Vodafone, Netflix, Microsoft en McDonald’s. Hoe komen deze wereldbedrijven in Heino terecht?