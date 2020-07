Een elektrische bus onhandig? Deze Mercedes eVito komt voortaan twee keer zo ver

Het grootste nieuws aan de opgefriste Mercedes-Benz Vito is de komst van een verbeterde elektrische versie. Waar de bestaande eVito maximaal 150 kilometer per laadbeurt kan rijden, redt de nieuwe eVito Tourer zo’n 360 kilometer. Is hij nu het overwegen waard als nieuwe bus, of kun je het toch beter bij de (eveneens gemoderniseerde) diesels houden?

Om even met die dieselmotoren te beginnen: voortaan zijn de Vito en de Vito Tourer (de versies voor personenvervoer) leverbaar met dezelfde viercilinder turbodiesel die Mercedes-Benz in haar personenauto’s levert. Ten opzichte van de vorige motor loopt hij stiller en met minder trillingen, stoot hij aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en is hij in meer vermogensversies leverbaar. Voor automaatrijders is er ook goed nieuws: de automatische versnellingsbak met negen versnellingen – 9G-Tronic noemt Mercedes die – is voortaan ook te bestellen.

De Vito 114 CDI is de lichtste dieselmotor met een vermogen van 136 pk (100 kilowatt) en 330 Newtonmeter trekkracht, daarboven is er keuze uit de 116 CDI met 120 kW/163 pk (380 Nm) en de 119 CDI met 190 pk/140 kW en 440 Nm koppel.

Voor de Vito Tourer tovert Mercedes-Benz bovendien een nieuwe topversie uit de hoge hoed: als 124 CDI produceert de diesel een maximum vermogen van 176 kW/239 pk en een indrukwekkende trekkracht van 530 Newtonmeter. De Vito Tourer biedt plaats aan maximaal negen inzittenden, maar op verzoek kan Mercedes de bus ook ombouwen naar een dubbele cabine of een gesloten bestelwagen.

Volledig scherm De vernieuwde Mercedes-Benz eVito Tourer © Mercedes-Benz

360 kilometer

Minstens zo interessant is de vernieuwde eVito, die voor veel ondernemers een stuk beter inzetbaar is geworden dan het bestaande model – dat overigens wel leverbaar blijft. Die elektrische ‘basisversie’ redt zo’n 150 kilometer per laadbeurt (en dan moet je al op eieren rijden) dus die is vooral inzetbaar voor klusjesmannen en hoveniers die grotendeels in hun eigen regio aan de slag zijn. De sterkere eVito Tourer haalt ruim het dubbele aantal kilometers uit z’n accupakket van 90 kilowattuur: volgens de WLTP-verbruiksmeting is ongeveer 360 kilometer mogelijk.

Die cijfers maken de eVito Tourer in één klap interessanter voor een grotere groep ondernemers: voortaan kun je zonder problemen heen en weer naar die klus op afstand, terwijl bijvoorbeeld taxibedrijven en vervoerders van schoolkinderen niet om de haverklap hoeven te wachten bij een laadpaal. Het compromis van elektrisch rijden wordt met dit soort getallen beduidend kleiner en van laadstress hoeft vrijwel geen sprake meer te zijn. Voor wat betreft het laden van kilo’s geldt hetzelfde: de Vito op diesel heeft een laadvermogen van 1.200 kilo, terwijl de eVito 1.005 kilo mag meezeulen.

Volledig scherm Nieuw is een CCS-aansluiting in de voorbumper waarmee de eVito kan snelladen met maximaal 110 kW © Mercedes-Benz

Snel(laden)

De vernieuwde eVito laadt een stuk sneller dan de bestaande versie. Die kan je louter aan een ‘standaard’ laadpaal zetten waarna de batterij vol druppelt met 7,4 kilowatt. Bij het grote accupakket van de nieuwe versie zou het een werkdag duren voordat je accu’s weer vol zijn, dus heeft Mercedes een andere laadpoort geplaatst. Die zit niet langer in de zijkant van de bus maar in de voorbumper. Laden aan een standaard paal kan met 11 kW maar er zit ook een CCS-aansluiting die snelladen met maximaal 110 kW mogelijk maakt. Dan gaat de kraan dus vol open en kun je in zo’n 45 minuten weer 80 procent van de batterij bijladen, mocht dat nodig zijn.

Over snel gesproken: het motorvermogen van de eVito Tourer maakt eveneens een flinke sprong. Waar de bestaande versie het nog moet doen met 85 kW (ofwel 114 pk), produceert de elektromotor in de verbeterde versie een maximumvermogen van 150 kilowatt ofwel 204 pk. Dat merk je ook duidelijk in het gemak waarmee de elektrische besteller versnelt: de minder sterke eVito zoeft zonder veel spektakel vooruit, deze nieuwe is bij tijd en wijle serieus rap. Overigens is de topsnelheid begrensd op 140 kilometer per uur, wie dat wil kan die tegen bijbetaling laten verhogen naar 160 kilometer per uur.

Volledig scherm De Vito en eVito zijn nog altijd in diverse configuraties leverbaar © Mercedes-Benz

Om energie terug te winnen tijdens het uitrollen, biedt de eVito vijf zogenoemde ‘recuperatiestanden’. Die selecteer je met de flippers aan de stuurkolom en dat werkt heel gebruiksvriendelijk, terwijl de auto ook automatisch de beste stand kan kiezen waardoor je ongemerkt veel efficiënter met de energie omspringt. Het rijcomfort staat, mede door dit soort systemen, op een zeer hoog niveau.

Geen digitaal spektakel

Hoewel Mercedes-Benz de standaard aanwezige (veiligheids-) uitrusting op niveau brengt voor het nieuwe modeljaar, zijn de vernieuwingen niet schokkend. Zo is de (e)Vito voortaan voorzien van een noodremassistent en een rijstrookhulp, terwijl je ook kunt kiezen voor adaptieve cruise control en zelfs luchtvering. Al dat soort systemen kennen we al uit concurrenten zoals de Ford Transit en de Volkswagen Transporter, dus de Vito pakt op dit vlak niet direct de koppositie.

Hetzelfde geldt voor het interieur: het dashboard is weliswaar vernieuwd door de komst van ronde ‘turbine-luchtroosters’ (die we onder meer kennen uit de A-klasse personenauto) en Mercedes kan opgewaardeerde infotainmentsystemen leveren met 7-inch aanraakschermen, maar het voelt allemaal niet als een hypermodern digitaal spektakel. Waar Volkswagen bijvoorbeeld een compleet digitale cockpit kan leveren, krijg je in de Vito wat knullige graphics met grove pixels.

Volledig scherm Aan de binnenkant: nieuwe luchtroosters en modernere multimediasystemen © Mercedes-Benz

Ook het bijzonder prettige MBUX-bedieningssysteem, dat je wel vindt in de luxe EQV en andere Mercedes-modellen, zit niet op de Vito. Op zich is het een logische keuze omdat het merk deze bestelwagens betaalbaarder wil houden, maar die moderne voorzieningen (desnoods optioneel) hadden het interieur wel naar een hoger plan getild. Nu is het ‘gewoon goed’: de indeling is handig, er is meer dan genoeg opbergruimte en je kunt onder meer gebruikmaken van Apple Carplay en Android Auto.

Nog een slimme voorziening, trouwens: de Vito is leverbaar met een digitale binnenspiegel die het (camera-) beeld achter de auto toont tijdens het rijden. Ideaal en veilig voor wanneer je met een dichte bestelbus aan het rijden bent.

Volledig scherm Optioneel levert Mercedes een digitale binnenspiegel, gekoppeld aan een naar achter gerichte camera © Mercedes-Benz

Afweging

Of een elektrische bestelbus een goede investering is voor mensen met een bedrijf, hangt af van meer zaken dan de aanschafprijs – die voor de vernieuwde versies van de Vito overigens nog niet bekend zijn. Door de bank genomen is een e-versie flink duurder in aanschaf, maar voordeliger in gebruik en onderhoud. Daardoor kan de balans al vrij snel omslaan in het voordeel van een elektrische bus, claimt Mercedes-Benz.

Daarnaast kunnen ondernemers in bepaalde bedrijfstakken al niet meer om de batterijenbus heen: voor aanbestedingen in sommige binnensteden wordt bijvoorbeeld al geëist dat je uitstootvrij rijdt, terwijl steeds meer gemeenten plannen smeden om hun straten in de toekomst af te sluiten voor bestelwagens met een dieselmotor.