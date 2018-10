Eén Europees vignet voor milieuzones moet einde maken aan chaos voor de automobilist

Kabinet casht nog meer dan gedacht met autobelas­ting

10:36 De aanschaf van nieuwe auto's heeft de schatkist vorig jaar nog meer gespekt dan al bekend. In totaal ontving minister Wopke Hoekstra (Financiën) 2 miljard euro aan BPM, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. Dat is 30 procent meer dan in 2016.