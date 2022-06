Een olifantengewicht en toch sportief? Zo rijdt de ‘overbodige’ topversie van de BMW iX

TEST / MET VIDEODe M60 zou het sportieve topmodel van de BMW iX moeten zijn. Maar de ingrediënten voor het gerecht dat het Duitse merk heeft bereid geven in eerste instantie weinig aanleiding tot enthousiasme. Een wagengewicht van 2559 kilo, in SUV-verpakking. Hoe valt daar ooit een sportief rijkarakter uit te halen?

Volledig scherm De M60 is de eerste iX die het iconische M-label van BMW mag dragen © BMW

De grote vraag is überhaupt: zit de wereld eigenlijk wel te wachten op een elektrische SUV met een olifantengewicht, 619 paardenkrachten (455 kiloWatt) en een kolossale 1100 Nm aan trekkracht? Want als we even terug gaan naar de basis: elektrische auto’s zijn en worden ontwikkeld om de wereld te ontzien, dus omwille van efficiëntie. Op papier lijkt deze nieuwe topversie van BMW’s veelbesproken en uitgesproken SUV daar weinig mee op te hebben.

De uitdaging zit hem in het feit dat een elektrische auto een knoeperd van een accu nodig heeft om een acceptabele actieradius te realiseren. En hoe groter die accu, hoe zwaarder de auto. Elektrische auto’s met veel vermogen verbruiken meer energie dan minder krachtige EV’s. En dus moet er in een dergelijk model een zo groot mogelijke accu. Verstopt in de bodemplaat van de iX M60 zit een 111,5 kWh accu. Een van de grootste pakketten die de auto-industrie momenteel levert in een elektrisch model. En dat maakt de iX M60 natuurlijk hartstikke zwaar; bijna 2600 kilo wagengewicht.

Volledig scherm Met bijna 2600 kilo is de BMW iX M60 bepaald geen lichtgewicht © BMW

BMW iX M60: een elektro-SUV vol tegenstellingen

Een M-model bij BMW is steevast een sportieveling. Sportiviteit in een auto kan zitten in de hoeveelheid beschikbaar vermogen; in dit specifieke geval dus 619 pk. Maar sportiviteit zit ook in beweeglijkheid, in een lichtvoetig rijgedrag. Om dat te realiseren moet het vet liever niet over de broeksriem hangen. BMW heeft de M60 voorzien van een wielophanging met luchtvering, aangevuld met instelbare schokdempers. Die wielophanging tracht er telkens voor te zorgen dat de wagenhoogte op het optimale niveau staat.

Desondanks springt de iX M60 flink uit zijn vering als je al het vermogen loslaat. De neus stijgt op alsof het een KLM-kist is die loskomt van de grond. Het veroorzaakt overigens niets hinderlijks, geen nervositeit in het rijgedrag. In de bochten houden de luchtvering en de instelbare dempers de carrosserie goed onder controle. Vergelijk je het rijgedrag van deze M60 met dat van de minder sterke en minder sportief afgestemde iX xDrive40 dan voelt deze topvariant minder zwaarlijvig aan. Zoals zo vaak bij beresterke elektrische auto’s beschik je over vierwielaandrijving. Zowel de voorwielen als de achterwielen krijgen kracht via een eigen elektromotor. Rij je op een rustig tempo dan worden louter de achterwielen aangedreven. Dat scheelt een klein beetje in het energieverbruik.

Volledig scherm De M60 is de sportiefste versie die je kunt kopen van de BMW iX © BMW

Star Wars-achtige geluiden

Je kunt prima rustig rijden met de M60. Da’s een kwestie van het karakter in een normale stand zetten via de Drive Mode selectieknop. De reactie van het gaspedaal voelt dan ontspannener aan en de verlichting van het instrumentarium neigt niet tot opzwepen. In de stand Sport krijgt het enorme gebogen display een vuurrode uitstraling, de schokdempers reageren straffer op oneffenheden en als je vervolgens het geluidssysteem in het interieur activeert dan ontstaat er werkelijk een bijzondere auto.

Niemand minder dan Hans Zimmer heeft het geluid gecomponeerd. De componist van filmmuziek verzorgde ook de digitale klanken in de andere versies uit de iX-range, die de inzittenden het gevoel van snelheid moeten geven. Lang niet iedereen zal gecharmeerd zijn van het geluid dat flink in decibellen toeneemt naarmate je het gaspedaal steviger intrapt. Daarom kun je het ook uitzetten. Maar op een of andere manier past het wel bij het tegenstrijdige karakter van de iX M60. Een razendsnelle auto, met een afwijkend maar vertrouwenwekkend rijgedrag, een op z’n zachtst gezegd tamelijk afwijkend uiterlijk, waarvan in het interieur Star Wars-achtige geluiden te horen zijn; dat is in het kort de BMW iX M60.

Volledig scherm Het voordeel van een grote SUV: er is meer dan voldoende (bagage-) ruimte © BMW

BMW iX M60: even overbodig als vermakelijk

De verschillen tussen de M60 en de twee normale varianten uit het iX-gamma zijn niet reusachtig. En dat is eigenlijk best jammer. Normaal heeft BMW de M-versies van bestaande modellen altijd ruimhartig voorzien van sportieve snuisterijen, zoals dikke sportstoelen, aanpassingen aan het interieur en een uitbundiger versierd uiterlijk. Bij de iX M60 is dat veel minder gedaan: als je goed zoekt vind je een M-logo op het display-dashboard, en dat is het binnenin wel zo’n beetje.

Je zit op forse stoelen die in een chique herensalon niet zouden misstaan, maar die best wat meer zijdelingse steun zouden kunnen geven. Aan de buitenkant vallen de zwarte accenten op; zeker als de iX M60 een wat lichtere carrosseriekleur heeft, springen die behoorlijk in het oog. De M60 staat op enorme, eveneens zwart gespoten, 22 inch wielen. Kijk je goed dan ontdek je in die wielen blauwe remklauwen, waarmee je het gigantische wagengewicht weer tot stilstand kunt brengen. Het afremmen in een elektrische auto gebeurt grotendeels door de elektromotoren energie te laten terugwinnen, maar in de iX M60 heb je die puike schijfremmen ook echt nodig wanneer je de gang uit je reis wilt halen.

Volledig scherm Extra grote remmen helpen adequaat mee om het hoge gewicht weer tot stilstand te brengen © BMW

De BMW iX M60 is een behoorlijk overbodige auto, zoals er wel meer automodellen allesbehalve noodzakelijk zijn. Maar vermakelijk is de iX M60 wel. Met zijn tegenstrijdigheden, het nogal aanwezige uiterlijk, de ongekende hoeveelheid beschikbare vermogen en snelheid, dat vreemde digitale interieurgeluid, en dat allemaal verpakt in een elektrische SUV. Een kostbare elektrische SUV, dat wel. BMW vraagt voor de iX M60 134.338,- euro, dat is flink meer dan het basismodel dat voor 87.330 euro in de prijslijsten staat.

