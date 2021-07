Een op de drie Europese laadpalen staat in dit land

test Populaire Toyota gaat de hoogte in: zo rijdt de Yaris Cross

30 juni De Toyota Yaris was de afgelopen tijd de meest verkochte auto in zijn klasse. Logisch dus dat Toyota hem nu ook als SUV presenteert, want autokopers vragen nog steeds in toenemende mate om een hoger model. De Yaris Cross gaat onder meer de VW T-Roc, Renault Captur, Opel Mokka en Peugeot 2008 te lijf.