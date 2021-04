Een pandemie? Daar is op de autoshow van Sjanghai weinig van te merken

fotoreportageOp de autoshow van Sjanghai lijkt de wereldwijde pandemie ineens ver weg. Nota bene in het land waar het coronavirus ooit zijn verwoestende werking begon, vindt deze week een internationale autotentoonstelling plaats die doet vermoeden dat de pandemie allang achter de rug is.

Dat is natuurlijk niet zo en veel bezoekers en medewerkers dragen nog steeds mondkapjes; maar niet allemaal. Tegelijkertijd is het een merkwaardig gezicht dat de expositiehallen bomvol mensen zijn, terwijl autoshows in de rest van de wereld al ruim een jaar niet meer aan de orde zijn. Sterker nog, al vóór de pandemie werd wereldwijd de ene na de andere autoshow afgelast, vanwege afnemende belangstelling van exposanten en standhouders.

Zo werd vanwege de coronapandemie de autoshow van Genève al twee keer geannuleerd. Ook de autoshows van New York en Detroit zijn verschoven. En in Duitsland is het nog steeds onduidelijkheid of de beoogde verschuiving van de IAA van Frankfurt naar München dit jaar überhaupt nog doorgaat.

Maar in Sjanghai, de welvarende havenstad in ‘s werelds grootste automarkt, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Zelfs de traditie van aantrekkelijk geklede fotomodellen die bij de glimmende auto’s poseren, is door de Chinezen in ere hersteld. Iets wat in Europa de afgelopen jaren vrijwel niet meer voorkwam en in de publieke opinie als niet meer van deze tijd werd bestempeld.

Meer dan duizend exposanten zijn deze maand present op de beursvloer in Sjanghai. Ze hebben alle reden om zich hier te presenteren. De autoverkoop in China is de afgelopen tijd flink gestegen en voor de nabije toekomst ziet het er allemaal nog rooskleuriger uit. In het eerste kwartaal van dit jaar werden er zelfs 75 procent meer auto's verkocht, in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. En met 287 miljoen auto's heeft China inmiddels de status van 's werelds grootste automarkt afgepakt van de VS.

Volledig scherm Een fotomodel poseert op de stand van Acura, het luxemerk van Honda dat wel in de VS en Azië, maar niet in Europa wordt verkocht. © EPA

Volledig scherm De 19de International Automobile Industry Exhibition in Sjanghai is van 24 tot 28 april voor het publiek geopend. Deze week waren de eerste dagen gereserveerd voor de pers en de autobranche. © EPA

Volledig scherm Een vrouw probeert het infotainment uit van een Tesla Model 3. © EPA

Volledig scherm De Wuling Hong Guang MINI EV Macaron: de naam is een mond vol voor een piepklein autootje. © REUTERS

Volledig scherm Ook Peugeot verkoopt veel auto's in China. © AFP

Volledig scherm Een rustpunt op de drukke beursvloer. Ruim duizend exposanten hebben zich in Sjanghai verzameld. © AP

Volledig scherm Een conceptmodel van Mercedes laat de werking van het MBUX Hyperscreen zien dat in de nieuwe elektrische EQS debuteert. © EPA

Volledig scherm Ook Amerikaanse merken, zoals hier Chevrolet met zijn beroemde sportauto Corvette, doen goede zaken in China. © AFP

Volledig scherm Gastvrouwen op de stands dragen steevast mondkapjes. © EPA

Volledig scherm Audi heeft speciaal voor de autoshow van Sjanghai een conceptmodel ontworpen. © EPA

Volledig scherm Medewerkers van de Tesla-stand, die veel bezoek trekt. © EPA

Volledig scherm Interesse voor de Tesla Model 3 op de grote stand van dit merk. © REUTERS

Volledig scherm De Zeekr 001: eerste auto van een nieuw Chinees luxemerk dat ook plannen heeft om naar Europa te komen. © AFP

