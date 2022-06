Een ‘refurbished’ Renault: fabrikanten maken zelf auto's weer als nieuw

Op deze plekken in Brabant worden de meeste bestuur­ders geflitst; meeste snelheids­boe­tes in Tilburg

Vorig jaar werden zo‘n 807.000 snelheidsboetes uitgeschreven in Noord-Brabant. In heel Nederland waren dat er bijna 6,7 miljoen, zo blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In onze provincie werden automobilisten in Tilburg het vaakst beboet. Daar reden bijna 134.000 bestuurders te hard. In Altena trapten automobilisten het gaspedaal het hardst in en reden ruim 11 km per uur harder dan toegestaan.

14 juni