Eerste elektrische Volvo gaat € 59.900 kosten, komt 430 kilometer ver en kan ook een caravan trekken

De elektrische Volvo moet ook in Nederland een verkooptopper worden. Niet alleen omdat hij als enige elektrische auto in zijn klasse een aanhanger tot 1500 kg kan trekken. De XC40 is namelijk nu al in ons land een van de meest verkochte auto’s in het segment van de compacte SUV’s. En als elektrisch model profiteert hij volgend jaar van 8 procent bijtelling. De XC40 was er tot nu toe (vanaf € 40.975) alleen met benzine- of dieselmotoren of als plug-in hybride. Het is de kleinste en goedkoopste Volvo van dit moment.

De XC40 Recharge is de eerste van een compleet nieuwe serie volledig elektrische modellen én plug-in hybrides van Volvo. Zij krijgen allemaal de toevoeging Recharge in hun naam. De XC40 Recharge komt op batterijen 430 kilometer ver (WLTP-norm), alhoewel de fabrikant nog officieel spreekt van ruim 400 km. Hij moet namelijk nog wat tests ondergaan voordat het precieze aantal kilometers kan worden genoemd. De auto is geschikt voor het zogenoemde one pedal-driving. Laat je het gaspedaal los, dan remt hij af totdat hij volledig tot stilstand is gekomen. Het rempedaal hoef je hierdoor nauwelijks nog te bedienen.

Bliksemsnel

De elektrische Volvo blijkt bliksemsnel: in slechts 4,9 seconden trekt hij op vanuit stilstand naar 100 km/u en hij heeft een topsnelheid van 180 km/u. Het flinke systeemvermogen is 408 pk (300 kW) en de trekkracht (koppel) bedraagt 660 Nm. De elektrische aandrijving brengt ook meteen 4x4 met zich mee, want de twee elektromotoren drijven de voor- en achteras aan.

De auto heeft een on-board lader van 11 kW (3-fase). Met een snellader (maximlaa 150 kW) moet het batterijenpakket binnen 40 minuten tot 80 procent op te laden zijn. Al na 10 minuten heb je dan 100 kilometer vers rijbereik. Bij de meeste laadaansluitingen heeft de auto 7 tot 8 uur nodig om lege batterijen weer tot 80 procent op te kunnen laden.

Al deze cijfers hebben overigens betrekking op de P8-versie van de XC40 Recharge met 78 kWh batterij. Die komt eind volgend jaar naar Nederland, maar in 2021 volgt een tweede, goedkopere versie met een iets beperkter batterijenpakket.

Volvo geeft gedurende 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op het batterijenpakket. Bi-directioneel laden, oftewel ook stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet of bijvoorbeeld een woning, kunnen de Volvo’s niet. Concurrenten als Renault en Nissan bieden die mogelijkheid wel, maar Volvo ziet geen heil in deze technologie.

Minder bagageruimte

Het elektrische aandrijfsysteem gaat wel ten koste van ruim 20 liter bagageruimte in de XC40. Maar daar staat een nieuwe bergruimte voorin de auto tegenover, van 31 liter. Hierin kan bijvoorbeeld de laadkabel worden opgeborgen.

Dis ook de eerste Volvo die zonder autosleutel kan worden geleverd. In dat geval zijn de centrale vergrendeling en contactsleutel in een app op de smartphone geïntegreerd. De elektrische auto heeft sowieso geen startknop. Om hem te starten, hoef je alleen de automaat in Drive te zetten en je voet op het rempedaal te houden.

De XC40 Recharge worden meer primeurs gegund. Hij is ook de eerste Volvo met nieuw infotainment dat is gebaseerd op het besturingssysteem Android van Google, het meest gebruikte besturingssysteem in smartphones. De XC40 Recharge wordt daartoe standaard geleverd met een mobiel internetabonnement, waarbij de hoeveelheid te gebruiken data wel beperkt is.

Updates

Een andere primeur zijn ‘over the air’ software updates. In principe kan alle software in de auto via internet een upgrade krijgen, zonder dat de automobilist daarvoor naar de garage hoeft te gaan. En dan heeft deze elektrische Volvo ook nog een veiligheidsprimeur. Hij kan een botsing met een voetganger of fietser automatisch vermijden door zelf een stuuringreep uit te voeren.

De XC40 markeert het begin van een nieuw tijdperk voor Volvo. Het merk heeft grote plannen met het elektrisch maken van zijn auto’s en eerder vandaag presenteerde de autofabrikant in dat kader al een eigen klimaatplan.

