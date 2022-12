Eerste rijverboden voor elektrische auto’s gepland

De energievoorziening in de komende winter baart veel landen zorgen . Ook Zwitserland bereidt zich voor op een mogelijke black-out en wil onder meer rijverboden voor elektrische auto’s toestaan.

Zwitserland zou het eerste land ter wereld kunnen zijn dat in een noodsituatie rijverboden oplegt aan e-auto’s om de energiezekerheid te waarborgen. Verschillende media melden dit unaniem en verwijzen naar een ontwerpverordening over beperkingen en verboden op het gebruik van elektrische energie.

Concreet schreef deze krant: ‘Het privégebruik van elektrische auto’s is alleen toegestaan ​​voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld beroepsuitoefening, boodschappen, doktersbezoek et cetera. Op de snelwegen zou de maximumsnelheid in die gevallen worden verlaagd.’

Oorlog in Oekraïne

Zwitserland haalt het grootste deel van de elektriciteit uit waterkracht. Het land importeert echter ook elektriciteit uit Duitsland en Frankrijk. Als daar knelpunten zijn, kan elektriciteit ook in Zwitserland schaars worden. De energiezekerheid in Europa wordt als bedreigd beschouwd vanwege de oorlog in Oekraïne. Veel landen bereiden zich daarom voor op een noodsituatie.

De beperkingen in e-mobiliteit zijn volgens het ontwerp alleen bedoeld voor escalatieniveau 3. Daarvoor zouden bezuinigingsmaatregelen in particuliere huishoudens van kracht worden. Wasmachines mogen dan bijvoorbeeld maar op maximaal 40 graden draaien. Bladblazers, terraswarmers, stoelverwarmingen in stoeltjesliften mogen niet worden bediend.

Wetsontwerp

Het is echter nog maar een wetsontwerp. Mocht er daadwerkelijk een stroomtekort zijn, dan moeten de maatregelen worden bijgesteld en pas dan treedt de verordening in werking, zo meldt de nieuwssite t-online. Nederland heeft nog geen omvangrijk noodplan voor het geval de elektriciteitsvoorziening hapert of compleet uitvalt.

