Eerste testvlucht voor 'vliegende auto' van Boeing

De test vond plaats in Manassas in de staat Virginia. De kist steeg zoals een helikopter verticaal op, bleef ter plaatse zweven en landde opnieuw. Het gaat slechts om een eerste testfase. Het is nog niet duidelijk wanneer luchttaxi's toegelaten zouden zijn of ze effectief in het verkeer komen. Verschillende bedrijven zitten evenwel in de wedloop voor de ontwikkeling van de vliegende auto. Ook aartsrivaal Airbus werkt aan een project, net als onder meer helikopterbouwer Bell of taxideelbedrijf Uber en chipproducent Intel.