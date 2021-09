‘Eigen laadpaal aan huis bespaart honderden euro’s per jaar’

Het verschil in de laadkosten zit hem vooral in de prijs die je betaalt per geladen kilowattuur. Wie laadt aan een ‘eigen’ paal die is gekoppeld aan het energienetwerk van een huis of een bedrijf, is per definitie goedkoper uit dan bij een laadpunt dat beheerd wordt door een andere partij. Bij zo’n ‘publieke’ laadpaal, die je vaak vindt naast een openbare parkeerplaats of langs de snelweg, betaal je doorgaans veel meer dan aan een ‘privépaal’.

Volgens Milieu Centraal kan het voordeel in de honderden euro’s per jaar lopen, uiteraard afhankelijk van hoe veel kilometers je in die tijd aflegt met je elektrische auto. ,,Bij 12.000 km per jaar is het voordeel zo’n 350 euro in vergelijking met altijd laden bij palen op straat of langs de snelweg”, aldus een vertegenwoordiger van de stichting. ,,Thuis laden maakt een elektrische auto aantrekkelijker. De kosten voor opladen zijn lager en mensen met zonnepanelen kunnen op zelf opgewekte zonnestroom rijden: dat is in veel gevallen gunstiger dan je ‘overschot’ aan energie terugleveren aan het net. Bovendien hoef je met een eigen laadpunt niet te hopen dat er nog een openbaar laadpunt in de buurt vrij is: je kunt altijd zelf laden en je ontlast de andere laadpunten die toch al druk bezet zijn.”

Dat die laadpaaldrukte een groeiend probleem is in Nederland, bleek onlangs nog uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Wie een eigen laadpaal wil, doet er overigens slim aan om even de plaatselijke regels te controleren. Zo mag je niet in elke gemeente een laadkabel over de stoep laten lopen (dat heeft soms zelfs boetes tot gevolg) en in sommige gevallen staat de Vereniging van Eigenaren (VvE) niet toe dat je een laadpunt plaatst dat vanaf de openbare weg zichtbaar is.

Deze inwoner van Winterswijk maakte zelf een laadpunt aan een lantaarnpaal. Hij ligt nu met de gemeente overhoop omdat hij zijn hybride niet voor zijn woning mag laden

Flinke investering

Desondanks zijn de voordelen van een eigen laadpunt duidelijk, maar zo’n laadlocatie voor thuis kost al snel zo’n 2000 tot 4000 euro. Buiten het feit dat je die flinke investering niet binnen een jaar hebt terugverdiend, wil je bij zo’n uitgave weten waar je goed aan doet. Waar moet je op letten? Op welke eigenschappen kun je laadpunten en aanbieders vergelijken en beoordelen? En hoe slim is het investeren in een eigen laadpaal eigenlijk: haal je de kosten er echt wel uit?

Om een antwoord te geven op dat soort veel voorkomende vragen, begonnen ondernemers Maarten Hachmang en Aarjan Langereis een online vergelijkingssite voor laadpalen. De twee mannen zijn al bekend van de website LaadpasTop10.nl, waar de aanbieders van laadpassen en hun producten op een onafhankelijke manier met elkaar vergeleken kunnen worden. Daar komt nu dus een tweede site bij, maar dan voor laadpalen: ,,Op LaadpaalTop10.nl krijgen consumenten direct te zien welke thuisladers passen bij hun wensen, wat de aanschaf- en installatiekosten zijn en welke partijen deze kunnen installeren”, zegt Hachmang.

Wie een auto laadt met door zonnepanelen opgewekte stroom, kan nog voordeliger autorijden

Alle prijzen van laadpalen worden inclusief een standaard installatie pakket getoond, legt de bedenker uit: ,,Dit pakket is voor alle leveranciers hetzelfde, waardoor onderling vergelijken makkelijker wordt. Via diverse filters kan je door de lijst met laadpalen zoeken, en na het invullen presenteren wij het aanbod dat het beste bij je wensen aansluit. Om de kwaliteit te waarborgen worden er eisen aan leveranciers gesteld, zoals veiligheidsnormen en garantie op montage.”

