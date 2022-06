Eindelijk, de zonneauto van Lightyear is af: ‘In de zomer maanden rijden zónder op te laden’

Het Nederlandse automerk Lightyear heeft het definitieve productiemodel van haar zonnecelauto onthuld. De Lightyear 0 is een ruim vijf meter lange gezinsauto met vijf vierkante meter zonnepaneel op het dak en de voorkant: daarmee, zo belooft het merk uit Helmond, moet je tot 11.000 kilometer per jaar elektrisch kunnen rijden zónder te stoppen bij een laadpaal.

Om zoveel kilometers op zonne-energie te kunnen rijden moet je echter wel in een zonniger gebied dan Nederland wonen, legt medeoprichter en ceo van Lightyear Lex Hoefsloot uit. ,,Automobilisten die onze auto gebruiken voor hun dagelijkse woon-werkverkeer, gemiddeld zo’n 35 kilometer per dag, kunnen in de zomer maandenlang rijden voordat ze aan een oplader of stopcontact moeten. In Nederland zou dat twee maanden kunnen, in zonniger klimaten zoals Spanje of Portugal red je in theorie zeven maanden.”

Volledig scherm De Lightyear 0 zonder afdekplaten over de achterste wielkasten. © Lightyear

Hoe goed het systeem van Lightyear werkt moet de praktijk gaan uitwijzen, maar de eerste productieversie van de 0 - die in de eerdere prototypefase opvallend genoeg nog de Lightyear One heette - belooft een stuk efficiënter te zijn dan andere elektrische auto’s. Het accupakket van 60 kilowattuur is bijvoorbeeld relatief klein maar zou voldoende zijn voor een rijbereik van 625 kilometer per laadbeurt – exclusief de eventueel extra opgewekte zonnekilometers dus.

Efficiënter want ‘extreem gestroomlijnd’

Dat moet de Lightyear onder meer kunnen halen dankzij vier zuinige elektromotoren die ín de wielen zitten, een (naar verhouding) laag gewicht van 1575 kilo en een gunstige luchtweerstand; volgens Hoefsloot heeft zijn bedrijf ‘de meest aerodynamische gezinsauto tot nu toe’ ontwikkeld. Om de auto zo moeiteloos mogelijk door de lucht te laten glijden, heeft de 0 geen standaard buitenspiegels maar hele kleine ‘cameraknobbeltjes’ die volgens Hoefsloot ‘toch weer een procent verbruikswinst’ opleveren. Ook is de auto leverbaar met afgedekte achterste wielkasten; die zorgen ook weer voor minder ongewenste wervelingen en dus voor een lager verbruik.

Volledig scherm Alles voor een zo laag mogelijke luchtweerstand: let op de kleine camerabobbeltjes, deze vervangen de traditionele zijspiegels © Lightyear

Omdat er dankzij dat soort doorontwikkelingen minder grondstoffen en energie nodig zijn, is de 0 volgens Lightyear een duurzamere auto dan veel andere elektrische modellen. Ter vergelijking: de ongeveer even lange Tesla Model S weegt 2069 kilo en heeft een beduidend groter accupakket van 95 kilowattuur. Daarmee redt de Amerikaanse Lightyear-concurrent ook ongeveer 650 kilometer per laadbeurt, terwijl de Tesla geen energie opwekt met zonnecellen. De 0 kan volgens Lightyear zo’n tien kilometer bereik per uur ‘tanken’ via de zon, terwijl je hem ook aan een standaard huisstopcontact, een gewone laadpaal of een snellader kunt hangen.

Volgens Hoefsloot vormen normale elektrische auto’s daarnaast een te grote belasting voor het stroomnetwerk. ,,Elektrische auto’s hebben een groot laadnetwerk nodig. Die infrastructuur moet ten eerste worden aangelegd, waardoor het achterliggende netwerk meer wordt aangesproken. Dat is niet de juiste route.” Dat het netwerk niet eindeloos kan worden uitgebreid, wordt bevestigd door de recente boodschap die netbeheerders hebben afgegeven: omdat het net vol zit, worden voorlopig geen nieuwe bedrijven aangesloten. ,,Bovendien is een te groot deel van de stroom die we nu gebruiken nog afkomstig van fossiele energiebronnen”, vervolgt Hoefsloot. ,,Elektrische auto’s zijn dus niet per definitie duurzaam, maar ons eerste productiemodel is een flinke stap voorwaarts.”

Ook op het vlak van prestaties is het duidelijk dat het Lightyear vooral om zuinigheid en rijbereik gaat. De 0 mengt zich niet in de race om de titel ‘snelste elektrische auto van het moment’, in tegenstelling tot modellen van bijvoorbeeld Tesla, Lucid Motors en Mercedes-Benz. Waar die andere merken elektrokanonnen leveren die in minder dan vier seconden van nul naar honderd kilometer per uur kunnen optrekken, doet de Lightyear die zelfde sprint naar verwachting in een seconde of tien - ondanks de indrukwekkende trekkracht (1720 Newtonmeter) van de vier elektromotoren. Ook de topsnelheid is verhoudingsgewijs bescheiden; de Lightyear haalt straks maximaal 160 kilometer per uur. Bij een constante snelheid van ongeveer 110 kilometer per uur moet de auto alsnog zo’n 560 kilometer kunnen afleggen.

Volledig scherm Het interieur van de Lightyear 0. © Lightyear

Geen koopje: maximaal 946 exemplaren voor 250.000 euro

Lightyear geeft de 0 een minimalistisch interieur mee, ‘waarin duurzaamheid en comfort samenkomen’, aldus de bedenkers. Er is plek voor vijf personen en het binnenste is volledig samengesteld uit veganistische materialen: zo zijn de zittingen van de stoelen bekleed met ecologische microvezel-suède en worden er delen van de rotanpalm gebruikt voor sierdelen. Op het strak getekende dashboard staat een aanraakscherm met een diameter van 10,1-inch waarmee het infotainmentsysteem bediend kan worden; de software van het systeem kan draadloos ‘via de cloud’ worden opgewaardeerd.

De vooruitstrevende technologie van Lightyear, die het Brabantse bedrijf helemaal in huis ontwikkelde, kent echter wel een prijs. Elke klant die zich nu meldt voor een Lightyear 0, dient een som van 250.000 euro te betalen. De autobouwer uit Helmond (ooit ontstaan uit een studententeam dat zeer succesvol meedeed aan de World Solar Challenge, nu werken er 500 mensen) maakt maximaal 946 exemplaren en zegt de opbrengsten te gebruiken voor de ontwikkeling van de Lightyear 2, een veel goedkoper model met een richtprijs van 30.000 euro. Die moet uiterlijk in 2025 klaar zijn, de productie van de Lightyear 0 begint dit najaar en naar verwachting wordt de eerste auto in november geleverd. Over twee weken maakt onze autoredactie overigens al de eerste kilometers met de nieuwe Lightyear.

Volledig scherm Lex Hoefsloot, ceo en medeoprichter van Lightyear, naast de productieversie van de Lightyear 0. © Lightyear

Volledig scherm Er is plek voor vijf inzittenden in de Lightyear 0. Een achterruit is er natuurlijk niet vanwege de zonnepanelen, om toch achter de auto te kunnen kijken krijgt de bestuurder een digitale binnenspiegel die gekoppeld is aan een camera. © Lightyear

