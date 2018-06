Eindelijk: een caravan voor gezinnen met tieners

De 'tienercaravan' van Adria heet officieel Adora 673 PK. Het bijzondere is dat hij twee aparte woon- en slaapruimtes heeft: een voor de ouders en een voor de tieners. Elk vertrek heeft ook een eigen toegangsdeur, zodat ouders en kinderen elkaar niet storen als ze bijvoorbeeld 's avonds laat thuis komen. De ouders hebben een aparte zithoek en een eigen, vast tweepersoons bed voorin de caravan. De kinderen hebben in hun eigen vertrek een comfortabele L-vormige loungebank, die in een handomdraai is om te bouwen tot tweepersoons bed. Bovendien is boven dit bed een extra , derde opklapbed beschikbaar.