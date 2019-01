Eindelijk: Tesla verdient geld

De winst in het vierde kwartaal kwam uit op 139 miljoen dollar. De kaspositie van Tesla, waar door de kritische volgers van het bedrijf altijd nauwgezet naar wordt gekeken, verbeterde met bijna 1,5 miljard dollar. Het bedrijf benadrukt voldoende geld in kas te hebben om aflopende leningen terug te betalen.

De omzet steeg van 3,2 miljard dollar een jaar eerder naar 7,2 miljard dollar aan het einde van het vierde kwartaal. Dit is vooral te danken aan de Model 3, die in steeds grotere aantallen van de lopende band rolt. De productie zal tegen het einde van dit jaar stijgen naar een “duurzaam" niveau van 7.000 auto's per week, verwacht Tesla. En dat is exclusief de 3.000 auto’s per week die de nieuwe fabriek in China gaat produceren.