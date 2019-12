Elektrisch rijden wordt in 2020 ook voor particulier interessant

Na een zegetocht van meer dan 120 jaar maakt de verbrandingsmotor zich op om het stokje over te geven aan zijn elektrische opvolger. Waar de elektrische auto tot voor kort vooral gekozen werd door leaserijders, die hun maandelijkse kosten door een lagere bijtelling flink zagen dalen, lijkt het concept langzamerhand ook rijp voor de particuliere koper.

Dat komt vooral doordat de prijzen van elektrische auto's in rap tempo dalen én het aanbod van betaalbare modellen steeds groter wordt. De Tesla Model 3 is met een vanafprijs van minder dan 50.000 euro inmiddels een ware verkooptopper in Nederland, maar als je geen auto van de zaak mag kiezen, is het nog altijd een flink bedrag.

Baanbrekend

Dat is al anders met de Chinese MG ZS, die sinds kort voor 29.900 euro te koop is en bij uitstek geschikt lijkt voor de niet-zakelijke rijder. Dit is een goed bruikbare SUV met een redelijk interieur en voldoende zitruimte. Met zijn elektromotor van 143 pk en 44,5 kWh batterij sprint de ZS van 0-100 km/u in 8,5 seconden en hij komt 263 kilometer ver. Aan een 50 kW-snellader kan de batterij in zo'n 40 minuten tot 80 procent geladen worden. Via een thuislaadstation neemt een volledige laadbeurt 7,5 uur in beslag.

Volledig scherm De elektrische ID.3 moet bij Volkswagen in de voetsporen van de Kever en de Golf treden. © RV

De naar verwachting belangrijkste elektrische nieuwkomer wordt medio volgend jaar verwacht. Dat is de ID.3 van 's werelds grootste autofabrikant, Volkswagen. Hij gaat ruim 30.000 euro kosten en wordt volgens VW net zo baanbrekend als de Kever en de Golf in het verleden. De ID.3 staat op een gloednieuw platform, waarop de Volkswagen Groep de komende jaren een veelvoud aan elektrische VW's, Skoda's, Seats en Audi's zal bouwen.

Er komen drie verschillende batterijversies van de ID.3: een van 45 kW met een rijbereik van 330 kilometer, een middelgrote van 58 kW (420 km actieradius) en een topversie met 77 kW en een rijbereik van 550 kilometer. Alle versies krijgen een elektromotor op de achteras, waarvan het vermogen piekt bij 170 pk. De el-Born is Seats variant op de ID.3. Ook die komt met meerdere batterij- en motoropties. Voorlopig blijft de keus beperkt tot één variant, die een vermogen van 204 pk en een rijbereik van 420 kilometer claimt.

Het schatje onder de elektrische auto's van 2020 is de Honda e. Net als de elektrische Fiat 500 die in de loop van 2020 wordt verwacht, moet de Honda het hebben van zijn retrodesign en een guitig snoetje. Ondanks de relatief kleine, dus goedkopere accu - met een beperkt rijbereik van zo'n 220 kilometer als gevolg - zal de elektrische Honda in ons land toch nog minimaal 35.330 euro kosten.

Al even aandoenlijk is de Mini Electric met 33 kWh sterke accu en 184 pk sterke elektromotor. Op papier sprint deze 1345 kilo wegende auto van 0-100 km/u in 7,3 seconden, het rijbereik bedraagt 232 kilometer. Opladen kan met een driefasenlader, die de batterij in iets meer dan 30 minuten tot 80 procent vult. Deze Mini Cooper SE is inmiddels te bestellen vanaf 34.900 euro en leverbaar vanaf maart.

Volledig scherm De Corsa-e gaat vooral de concurrentie aan met de Renault Zoe en de Peugeot e-208. © RV

Peugeot introduceert volgend jaar de elektrische e-208 (prijs €36.250) en e-2008 (€40.930), die het mogen opnemen tegen de Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro en die andere neef uit de PSA-stal, de DS 3 Crossback e-Tense. En op dezelfde basis als de Peugeots komt er een elektrische variant van de zesde generatie van de Opel Corsa. Met een 50 kWh grote accu, die de Opel zo'n 330 kilometer ver moet brengen. Vanaf 30.990 euro staat de Corsa-e op de oprit.

Knipoog

Op papier eveneens zeer geschikt voor de particuliere koper is de MX-30, een auto die je kunt zien als het elektrische broertje van de CX-30. Kenmerkend voor de MX-30 (prijs €33.990) zijn de 'verkeerd om' openende achterportieren, een knipoog naar de voormalige Mazda RX-8. De MX-30 koppelt een 143 pk sterke elektromotor aan een lithium-ion batterij van 35,6 kWh. Maar ook Mazda kiest voor een relatief kleine accu, waardoor het beloofde rijbereik weinig meer dan 200 kilometer zal zijn.

Volledig scherm Mercedes-Benz EQA © Daimler AG

De premiummerken laten zich niet onbetuigd. Mercedes-Benz heeft hoge verwachtingen van zijn compacte EQA. Deze rivaal voor de Volkswagen ID.3 zal over een maximaal rijbereik van zo'n 400 kilometer beschikken, al zullen er - net als bij Volkswagen - verschillende accupakketten worden aangeboden.

Audi komt eind volgend jaar met een compacter en betaalbaarder alternatief voor de relatief dure e-Tron. De goedkopere Q4 e-Tron krijgt twee elektromotoren (één op elke as) die samen 306 pk ontwikkelen en een batterij van 82 kWh, goed voor een actieradius van zo'n 450 kilometer. Ook komt er een Sportback-variant van de e-Tron. De basisversie (50 Quattro, 64,7 kWh) is goed voor 313 pk en een actieradius van 347 kilometer. In iets minder dan een half uur kan de auto tot 80 procent worden opgeladen met een snellader.

Met de i3 en i8 was BMW het eerste premiummerk dat over een aparte subdivisie voor elektrische auto's beschikte, maar inmiddels is het Beierse merk links en rechts ingehaald door Audi en Mercedes-Benz. In 2020 maken ze iets van de achterstand goed met de iX3: een elektrische X3 met 270 pk en een actieradius van 400 kilometer.

Volvo

In het najaar van 2020 start Volvo met de productie van zijn allereerste elektrische auto, de XC40 P8Recharge, goed voor een gecombineerd vermogen van 408 pk, een beloofd WLTP-rijbereik van zo'n 400 kilometer en een sprint van 0 tot 100 km/u in 4,9 seconden. Polestar - het submerk van Volvo - komt tegelijkertijd met de Polestar 2, een middelgrote cross-over, die vrijwel even sterk is, maar met volle batterijen zo'n 500 kilometer ver zou kunnen komen.