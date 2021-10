Elektrisch vliegen nog ver weg: ‘Pakket batterijen voor 737 net zo groot als toestel zelf’

Ingenieurs en technici werken op verschillende plekken ter wereld aan de ontwikkeling van elektrisch aangedreven vliegtuigen. Airbus werkt eraan onder de naam E-Fan. Rolls-Royce, vooral bekend om zijn straalmotoren, bouwt zijn ‘Spirit of Innovation’. Honda ontwikkelt zijn eVTOL, die verticaal kan opstijgen.



Maar ook Nasa, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie laat zich niet onbetuigd. Aan de rand van de Mojave-woestijn in Californië sleutelen technici sinds 2015 aan de X-57, een elektrisch aangedreven toestel dat begin volgend jaar vanaf het Armstrong Flight Research Center van Nasa, bij Los Angeles, zijn eerste testvlucht zal maken. Het paradepaardje van Nasa is een tweezitter. De X-57 wordt aangedreven met veertien elektromotoren, verdeeld over de twee vleugels. De propellermotoren krijgen hun energie van lithiumionaccu’s. Het toestel heeft een bereik van 160 kilometer en een snelheid van 275 kilometer per uur.