Elektrische 911 uit Helmond moet een echte, aaibare Porsche zijn

HELMOND - Elektrische Porsches, is daar een markt voor? Het antwoord is ja, ontdekten de mannen van Voitures Extravert . „Onze klanten hoeven geen patserbak.”

De witte, gestripte Porsche 911 trekt meteen de aandacht in het kleine kantoor van Voitures extravert. Deze nieuwe firma op de Automotive Campus in Helmond gaat de klassieker helemaal opnieuw opbouwen. Hij wordt schoon en stil: originele aandrijving eruit, elektrische aandrijving erin.

De 911: vroeger reed de Rijkspolitie erin. Bekend ook van de tv-serie The Bridge. Qua vorm in ruim vijftig jaar nauwelijks veranderd. Daarom: ook de elektrische moet een echte 911 zijn. In grote lijnen weten Martijn van Dijk en Jurgen Moerman van Voitures extravert wat ze nodig hebben. Maar de optimale configuratie vinden, daar gaat tijd in zitten. Welke onderdelen gebruik je en hoe plaats je ze zodanig dat de rijeigenschappen gelijk blijven? „Het wordt kijken, kijken, kijken”, aldus Moerman. „Daarom wilden we dit prototype hier op kantoor kunnen zetten.”

Van Dijk komt uit Eindhoven, Moerman uit Geldrop. Met Voitures extravert kopen ze klassieke 911’s op. Het bedrijf was eerst gevestigd op het huidige thuisadres van Van Dijk in Utrecht. Zijn oorspronkelijke idee was om elektrische Citroëns DS (‘Snoek’) te gaan aanbieden. Moerman: „Maar dan gaat zo’n wagen van 60.000 à 70.000 euro naar meer dan 200.000 euro. Wie koopt die?” Bij oude Porsches 911 is dat gat, zeker relatief, veel kleiner.

Brullen

En er was nog iets wat de klassieke 911’s geschikt maakte, ontdekten Van Dijk en Moerman. Veel liefhebbers van sportwagens zweren nog altijd bij de verbrandingsmotor. Gedachte: een racemonster moet brullen. In dit opzicht is er echter een verschil tussen de Porsche 911 en Ferrari’s, Lamborghini’s en Maserati’s, stelt Moerman. „De 911 is aaibaar. Onze klanten hoeven geen patserbak.”

Toch duurde het best even voor die markt zich openbaarde. Dit maakte het voor Van Dijk en Moerman lastig om investeerders te vinden. In de eerste fase na de oprichting van Voitures extravert in 2015 staken ze dan ook vooral eigen geld in hun onderneming. Na een artikel in een magazine kwamen de reacties los en kon Voitures extravert echt van start. De vijf elektro-911’s die dit jaar worden gebouwd, zijn al verkocht. „En we nemen volop reserveringen voor 2019 aan”, aldus Moerman.

Drie types

Klanten kunnen kiezen uit drie types, twee uit de jaren 60 (breed en smal) en een uit de jaren 80. En ook qua opties houdt Voitures extravert het vooralsnog overzichtelijk. „We gaan als het ware terug in de tijd”, zegt Moerman. „De klant mag de kleur bepalen, het interieur, het stuur, de vering van de schokbrekers en nog wat zaken, maar daar blijft het bij.”

De bediening van de elektrische 911’s wordt zo analoog mogelijk, belooft Moerman. De auto’s worden wel standaard uitgerust met airco, cruise control, elektrische ramen, stuurbekrachtiging en een puik audiosysteem. „En ze zijn al voorbereid op heel hoge laadwattages. Want over een tijdje kun je je auto helemaal opladen terwijl je een kop koffie drinkt.”