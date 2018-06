Elektrische auto ook bij occasionkopers in trek

De trend is volgens Autotrack ook zichtbaar in het zoekverkeer op de website. Het aantal zoekopdrachten naar tweedehands elektrische modellen is in vergelijking met vorig jaar ruim verdubbeld (+113%). Voor autoverkoper Thomas van van hybride-specialist Renses Alkmaar komt dat niet als een verrassing: ,,Waar in de zakelijke markt al langere tijd vraag is naar elektrische auto’s, blijft de particuliere markt hierin nog wat achter. Dat heeft vooral te maken met de hoge aanschafprijs van nieuwe modellen. Omdat tweedehands modellen voor meer mensen binnen financieel bereik liggen, verrast het mij niet dat 40 procent de aanschaf al overweegt.”