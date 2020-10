Elektrische auto's: koper heeft al keuze uit 60 modellen en er zijn nu ook goedkopere

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom is er niet meer controle op smartpho­nes achter het stuur?’

10 oktober ,,Waarom wordt er niet meer gecontroleerd op autobestuurders die hun smartphone gebruiken?”, vraagt lezer Y. Bayer-Bink. ,,Ik zie ze elke dag weer, slingerend over de weg, of ze blijven in het midden van de snelweg rijden.”