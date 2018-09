'Elektrische auto's worden goedkoper dan benzine- en dieselauto's'

Wilko Andreas Stark, directeur strategie van Mercedes-Benz, is er heilig van overtuigd: ,,Elektrische auto’s zijn nu nog veel duurder, maar rond 2025 zal dat veranderen. Tegen die tijd zijn ze echt goedkoper dan auto’s met benzine- en dieselmotoren.’’



Allereerst is dat volgens Stark het gevolg van de steeds strengere eisen die overheden aan het uitlaatgas stellen. ,,Vanwege de techniek die nodig is om ze schoner te maken, zullen die motoren steeds duurder worden. Tegelijkertijd worden de batterijen voor elektrische auto’s goedkoper. In de afgelopen twee, drie jaar zijn de prijzen van batterijpakketten al drastisch gedaald. Door deze ontwikkelingen zal de verbrandingsmotor uiteindelijk de concurrentiestrijd verliezen.’’



Ruim 130 jaar geleden schreef Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, geschiedenis door ’s werelds eerste auto op de weg te zetten. En nu komt de autofabrikant met zijn allereerste volledig elektrische auto, de EQC. Stark: ,,We hebben voor onze elektrische auto’s het submerk EQC gecreëerd, om de nieuwe generatie Mercedessen duidelijk te onderscheiden van de auto’s die we decennialang hebben gemaakt.’’



Vanaf nu zal Mercedes-Benz telkens binnen een jaar een nieuw, volledig elektrisch model uitbrengen. Intussen wordt ook hard gewerkt aan verbetering van de batterijen. Sinds 2009 zijn de prestaties daarvan al elk jaar met 10 tot 14 procent verbeterd. Je komt er dus verder mee én ze zijn steeds sneller op te laden. Stark: ,,De meeste snelladers kunnen nu 50 kW aan, maar wij experimenteren al met 250 kW laadsnelheid. In theorie kan je daarmee binnen een half uur het batterijenpakket volledig opladen.’’