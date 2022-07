Elektrische auto te koop bij Duitse supermarkt, opladen is gratis

De Duitse supermarktketen Lidl biedt een elektrische auto voor 222 euro per maand. Je kunt het karretje ook kopen vanaf 20.330 euro. Opladen is gratis. Voorlopig geldt de aanbieding alleen in Duitsland.

Lidl was een van de eerste supermarkten die gratis oplaadstations aanbiedt voor klanten die boodschappen doen. Helaas bleken die zo succesvol dat de Duitse keten zich genoodzaakt zag om het vermogen van die laadpalen terug te brengen van 50 naar 25 kW. Dit omdat ook veel mensen die geen boodschappen kwamen doen toch hun auto daar aan de laadpaal hangen.

Twee zitplaatsen

Toch blijft Lidl een pionier als het gaat om elektrisch rijden, want in Duitsland biedt de supermarktketen nu ook een elektrische auto aan. Het gaat hierbij om de Elaris Finn. Dat is een elektrische auto die afgeleid is van de Chinese Zotye Zhima E30. De auto is slechts 2,87 meter lang en telt twee zitplaatsen.

200 kilometer rijbereik

De elektromotor is 48 pk sterk, waarmee het stadsautootje een topsnelheid haalt van 115 km/u. Het accupakket heeft een capaciteit van 32 kWh, wat zich vertaalt in een praktijkbereik van ruim 200 kilometer. De Elaris Finn is uitgerust met airconditioning, cruise-control, navigatie en DAB+-radio.

Lidl-app

Opladen tot 100 procent neemt een uur in beslag bij een 30 kW DC-lader. Opladen met een klassiek stopcontact duurt ongeveer vijf uur. De auto kan worden gehuurd voor 222 euro per maand, maar is via Lidl ook te koop voor 20.330 euro. Om in aanmerking te komen voor de spotgoedkope auto, moet die worden besteld via de Lidl-app. De eerste serie van honderd auto’s is inmiddels niet meer beschikbaar, maar de auto kan ook worden geleased voor 269 euro via deze website.

Volledig scherm Het rijk uitgeruste interieur van de Elaris Finn. © Elaris

