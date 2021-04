Elektrische autoruit kan je vinger amputeren: Ilze overkwam het

Den Haag duurste stad om auto te verzekeren, ook Den Bosch staat hoog

22 april Den Haag is de duurste stad van Nederland om een autoverzekering af te sluiten, gevolgd door Amsterdam en Utrecht. Een autoverzekering in de hofstad valt jaarlijks zo’n 120 euro duurder uit dan Groningen, de goedkoopste stad. Binnen Brabant is Den Bosch de duurste stad. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Autoverzekering.nl.