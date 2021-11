Elektrische ‘jerrycan’ moet laadstress wegnemen

In Nederland zijn we gezegend met een goede laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, maar niet overal kun je je elektrische auto op praktisch elke straathoek opladen. Het in Glasgow gevestigde ZipCharge komt met een oplossing. Het bedrijf presenteert een draagbaar accupakket waarmee je je elektrische auto overal en nergens kunt bijladen voor net dat beetje extra actieradius. Een soort jerrycan maar dan met elektriciteit, dus.

ZipCharge noemt zijn oplossing voor elektrische auto’s ‘Go’ en gaat er prat op dat het het eerste mobiele laadstation ter wereld in handen heeft. De Go moet in het vierde kwartaal van volgend jaar op de markt komen. Er zijn twee varianten, met respectievelijk 4 kWh en 8 kWh aan capaciteit. Het maximum laadvermogen van de op een rolkoffer lijkende Go bedraagt 7,2 kW.

Volgens ZipCharge is de voorkant van de Go geheel aan persoonlijke wensen aan te passen. Deze kan dus ook in de kleur van de auto worden gespoten. Wat de Go moet kosten houdt ZipCharge nog even onder de pet. Het bedrijf geeft wel aan dat je in het Verenigd Koninkrijk ook een abonnement op de Go kunt nemen waarvoor je 57 euro per maand betaalt.