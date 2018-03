Elektrische robottaxi mag volgens Renault ook gewoon mooi zijn

De auto van de toekomst is volgens veel autofabrikanten elektrisch en autonoom. Niet zelden leidt dit tot fantasieloze blokkendozen, waarbij het ruimteaanbod voorrang krijgt boven een mooie vormgeving. Dat het ook anders kan laat Renault zien met de EZ-Go in Genève.

Verbrandingsmotoren en zelf achter het stuur zitten komen in de toekomstvisie van Renault niet voor. Ook eigen autobezit is volgens Renault zó 2018. Auto’s maken in de filosofie van de fabrikant deel uit van een intelligente stad en rijden 24 uur per dag. Ook de in Genève getoonde conceptcar EZ-Go is in de toekomst hooguit voor even van jou alleen.

Volledig scherm © Renault

Zes personen

De EZ-Go (spreek uit ‘Easy Go’) is namelijk niet alleen een auto, maar in de eerst plaats een dienst. Het is een autonoom gedeeld robotvoertuig zonder bestuurder, dat elektrisch wordt aangedreven. Hij is bedoeld voor ritten in de stad en zijn buitenwijken en biedt plek aan tot zes passagiers. De EZ-Go kan worden gereserveerd met een app.

360 graden

Dat hoeft volgens de Franse fabrikant echter niet te betekenen dat je moet plaatsnemen in een rijdende dug-out. ,,De EZ-Go wordt een iconisch symbool voor de binnensteden”, zegt Laurens van den Acker, ontwerpchef van Renault. De Nederlandse ontwerper noemt als sterkste punten het 360 graden zicht rondom en de prettige vormgeving. ,,De auto biedt een open blik op de stad en is een mooi vervoermiddel waarin mensen kunnen relaxen en genieten van de rit”, aldus Van den Acker.

Inductie

De robottaxi is 5,2 meter lang, weegt 1.700 kilo (300 daarvan komt van de accu’s) en drijft de achterwielen aan met een elektromotor. De conceptcar kan worden opgeladen via inductie, zodat geen enkele menselijke tussenkomst meer nodig is en de auto desgewenst 24 uur per dag kan blijven rijden.