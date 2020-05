Elektrische VW ID.3 komt in uitgeklede vorm op de markt

De Volkswagen ID.3 is de auto die op termijn de VW Golf gaat vervangen als vaandeldrager van het merk, maar de auto is niet onder een gunstig gesternte geboren. Softwareproblemen dreigden tot grote vertragingen te leiden, maar VW hield vol dat er niets aan de hand was en dat de auto gewoon op tijd uitgeleverd zou worden.

Dat lijkt nu inderdaad te lukken, zij het dat de auto met een verminderd digitaal aanbod wordt afgeleverd. Volgens het Duitse opinieblad Der Spiegel komt de eerste update waarschijnlijk niet ‘over the air’, zoals bij Tesla, maar gewoon ouderwets via de werkplaats. Latere updates zouden wel via het internet worden gestuurd.

Vanaf 38.000 euro

De ID.3 is zo populair in Nederland dat er een wachtlijst voor is opgesteld. De eerste ID.3 die in Nederland wordt geleverd, is de zogeheten First Edition, met een accu van 58 kWh en een bereik van zo’n 420 kilometer. De vanafprijs van deze versie bedraagt €38.000. De basisversie van de ID.3 heeft een rijbereik van zo’n 330 kilometer, maar is ook zo’n 10 mille goedkoper. De duurste versie van de ID.3 heeft een accupakket met een grootte van 77 kWh, goed voor een actieradius van 550 kilometer.