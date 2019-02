‘Elektro-step wordt miljardenbusiness’

Volgens onderzoekers van McKinsey & Co kan de wereldwijde omzet in de micro-mobiliteit gemakkelijk oplopen tot zo’n 150 miljard euro in 2030. ,,De markt groeit twee tot drie keer zo snel als die voor autodelen,” aldus McKinsey tegen Automobielmanagement.nl.

,,De gebruikers zien deze goedkope en intuïtieve vormen van mobiliteit vaak als snelste manier om je in een stad te verplaatsen", zegt Kersten Heineke van McKinsey. ,,Ook voor de aanbieders zijn ze aantrekkelijk, want met een aanschafprijs van rond de 400 dollar voor een elektro-step kun je al binnen een maand of drie winst gaan maken.”