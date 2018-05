Elon Musk onthult specificaties Model 3 met twee motoren

Tesla-baas Elon Musk heeft in een serie tweets specificaties bekendgemaakt van twee nieuwe versies van de Model 3. De auto is volgens Elon Musk sneller én beter dan een BMW M3.

De fabriek van Elon Musk bouwt even geen auto's om grote veranderingen in het productieproces door te voeren. Maar als straks alles weer op rolletjes loopt, komen vrij snel twee varianten met dubbele motor en vierwielaandrijving op de markt.

500 kilometer

Het topmodel, de Tesla dual motor all-wheel drive performance Model 3 sprint van 0-100 km/u in net geen 3,5 seconden. De topsnelheid is 250 kilometer per uur. Het bereik is 500 kilometer. Volgens Musk is de auto net zo duur als een BMW M3, maar sneller en dat klopt, want een M3 doet 4,1 seconden over dezelfde sprint. Daarbij moet worden aangetekend dat een M3 alleen achterwielaandrijving heeft en dat de top van een M3 elektronisch is begrensd op 250 km/u.

78.000 dollar

Alle opties, behalve de Autopilot, zijn standaard op de Model 3 voor een prijs van 78.000 dollar. De gewone versie met een dubbele motor en vierwielaandrijving kost $5.000 meer dan een standaard Model 3. De actieradius van dit model is eveneens 500 kilometer, maar deze sprint in 4,5 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is beperkt tot 225 kilometer per uur.

