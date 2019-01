Elon Musk wil de Tesla Roadster met raketmotoren op de markt brengen

Tesla haalt de goedkoop­ste versies van de Model S en X van de markt

14:59 Volgens Tesla-topman Elon Musk gaan de goedkoopste versies van de Model S en X met het 75 kWh-batterijenpakket uit het assortiment. Bij de Model S en X is dan voorlopig alleen de duurdere versie met de 100 kWh-accu beschikbaar. Daarmee wordt de basisprijs van de twee modellen zo’n 20.000 euro duurder. Bijzonder in deze prijsontwikkeling is ook dat Tesla kortgeleden juist besloot om zijn modellen in de VS goedkoper te maken.