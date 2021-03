Elon Musk wil trucks en kampeerauto's met satellieten verbinden

Musk heeft hiervoor toestemming gevraagd aan de Amerikaanse toezichthouder voor telecommunicatie, de Federal Communications Commission. Met Starlink wil hij niet alleen de miljarden aardbewoners die nu nog verstoken zijn van internet, thuis bedienen. De topman van SpaceX en Tesla ziet ook mogelijkheden voor allerlei vervoermiddelen, zoals trucks, kampeerauto's, schepen en vliegtuigen. Personenauto's zoals zijn eigen Tesla's heeft hij voorlopig niet in het vizier, want de benodigde terminal voor de satellietverbinding is nog te groot om in kleinere voertuigen in te bouwen. Wie Starlink wil gebruiken, betaalt op dit moment 499 dollar voor de hardware: de terminal die in feite een kleine, schotelvormige antenne is én een wifi-router. Daar komen vervolgens nog de abonnementskosten bij.