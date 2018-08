En toen waren er nog twee: Gigafactory Tesla komt naar Nederland of Duitsland

Binnen enkele jaren krijgt ook Europa een eigen Gigafactory. Lange tijd is onduidelijk geweest waar die fabriek moet komen, maar inmiddels lijkt de strijd te worden gevoerd tussen Nederland en Duitsland. Voor Tesla is Nederland al bekend gebied, in Tilburg worden Tesla’s geassembleerd. Ons land is verder vooral toeleverancier van de auto-industrie, terwijl Duitsland de alom gekende autogrootmacht is.

Het Ruhrgebied zou de voorkeur van Elon Musk hebben en ook Saarland strijdt mee. Deze deelstaat ligt pal tegen de Franse grens aan en wordt omsloten door Rheinland-Pfalz. Volgens Anke Rehlinger, de minister van economie ter plekke, heeft de deelstaat Tesla benaderd en is er zelfs al een afspraak geweest tussen de beide partijen. Maar ook in Nederland zouden gesprekken worden gevoerd, zo weten diverse internationale media te melden. Een ding is zeker: Tesla's Europese hoofdkantoor bevindt zich in Nederland. Dat blijft zo, aldus Musk.

Er is echter nog een outsider: België, al lijkt dat de race inmiddels verloren te hebben. Dat er een Gigafactory komt in Europa is wel duidelijk omdat de Europese markt, samen met de Chinese, de grootste ter wereld is voor elektrische auto's. Tesla gaat in Shanghai al een fabriek bouwen die uiteindelijk 500.000 voertuigen per jaar moet produceren. Ook die keuze is begrijpelijk. Als China de heffingen op auto's uit de VS verhoogt, ligt het voor de hand om snel een fabriek te bouwen in het land dat de grootste groeimarkt voor elektrische voertuigen is.