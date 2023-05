Erg drukke avondspits vanwege Hemelvaart, ook later in het weekend files

Deze auto gaat minstens vijftig jaar mee en dit is het geheim

De nieuwe ‘Space‘ is lang en smal en de wielen met dikke banden staan helemaal op de hoeken van de auto. Op het eerste gezicht is het daarmee geen echte schoonheid, maar die zit bij dit model dan ook vanbinnen. Want de auto biedt plek aan acht inzittenden én gaat tot vier keer langer mee dan een standaard exemplaar.