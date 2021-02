Ergernis over wildgroei aan rotondes: ‘Hoe heeft iemand dit kunnen bedenken?’

video Brrr, met winters weer glibberen over de weg- niets aan te doen zeker? Juist wel: eerste hulp bij slipgevaar

12 februari In een slip raken en de weg af glibberen. Of we het nu durven toegeven of niet: het is de schrik van velen. Glijd je, dan kun je er alleen nog het beste van hopen, dacht AD-verslaggever Stijn Tielemans. Niets blijkt minder waar.