EU-regel voor truckers zorgt voor 300 ton extra CO2-uitstoot per dag

Een nieuwe regel van de Europese Unie heeft tot gevolg dat bij de Nederlandse grens iedere dag 307.000 kilo extra CO2 wordt uitgestoten, omdat truckers verplicht moeten stoppen om een nieuwe landcode in de tachograaf in te voeren. Op jaarbasis is dat de uitstoot van een heel dorp.

Vanaf 2 februari moeten alle trucks in heel de EU bij iedere grensovergang stoppen, de landcode veranderen en dan mogen ze pas doorrijden. Volgens brancheorganisatie Transport & Logistiek Nederland kost dat tijd én brandstof. Voordat de vrachtwagen weer 80 kilometer per uur rijdt, heeft-ie 3,2 kilo CO2 uitgestoten. TLN heeft becijferd dat het alleen al bij de Nederlands grens om 96.000 vrachtwagens per dag gaat. ,,Dat is dus 307.000 kilo extra CO2 per dag. Evenveel als de jaarlijkse uitstoot van vijftien huishoudens’’, zegt Bart van Pagée van TLN.

Volgens Milieu Centraal is de gemiddelde uitstoot van een gezin 20.000 kilo CO2 per jaar, inclusief de auto en de vliegvakantie. Wie daarmee rekent, komt uit op een jaaruitstoot door de tachograafregel van een compleet dorp van 5475 huizen, en dat is dan alleen nog maar de klimaatschade aan de Nederlands grens.

De transportorganisatie begrijpt er niks van. ,,Dit staat haaks op de duurzaamheidsdoelstellingen van de transportsector, maar ook van de EU zelf: in 2030 wil de EU 55 procent minder CO2 uitstoten.’’

De verplichting is onderdeel van het Mobility Package, nieuwe Europese regels voor de transportsector. Vanaf 2 februari wordt de tachograaf ook gebruikt om vast te leggen in welk land een chauffeur rijdt. Handhavers kunnen zo beter controleren of de truckers wel op de juiste manier worden beloond.

Geen gps

Er is één probleem waar de EU geen rekening mee heeft gehouden. In de tachograaf zit geen gps die de locatie registreert. Alleen tijd en snelheid worden bijgehouden. Gps komt pas bij de volgende generatie tachografen vanaf 2023.

,,Chaos en gevaarlijke situaties’’, voorziet TLN. ,,Als alle chauffeurs zich daadwerkelijk aan de nieuwe regels houden, zullen zij mogelijk ook stil gaan staan op een vluchtstrook.’’ TLN wil dat de regels zo aangepast worden dat de trucker pas van landcode hoeft te wisselen als hij toch al moet stoppen vanwege bijvoorbeeld de verplichte rusttijd.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: