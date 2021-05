EU-voorstel: al vanaf volgend jaar automatische snelheidsaanpassing in nieuwe auto’s

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld - ook op deze nieuwssite -, is het voorstel nog niet definitief goedgekeurd door de Europese Commissie. Wel eindigde vorige week de feedbackperiode met betrekking tot het voorstel, waardoor het nu aan de Europese Commissie is om zich er nogmaals over te buigen.

Het voorstel voor een zogeheten Intelligent Speed Adaptation (ISA) werd al in 2019 ingediend. Het systeem reageert op gegevens van de navigatiesystemen en zou vanaf volgend jaar al standaard moeten zijn in compleet nieuw ontwikkelde auto's. In 2024 moeten alle nieuw verkochte auto’s ervan zijn voorzien.

Er was de afgelopen jaren al veel discussie over hoe het systeem precies zou moeten werken en hoe ingrijpend het moet zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden, ook omdat niet alle technieken op alle auto's kunnen worden toegepast. De mildste variant is een vorm van tegendruk door het gaspedaal wanneer de snelheid wordt overschreden. Ook zijn er mogelijkheden voor akoestische en visuele waarschuwingssignalen in het dashboard. Harder rijden kan dan nog wel, maar de bestuurder wordt hiermee duidelijk gemaand gas terug te nemen.

Naar schatting zou deze maatregel het aantal verkeersdoden in Europa met 20 procent kunnen verminderen en binnen een periode van vijftien jaar maar liefst 25.000 doden op Europese wegen voorkomen.

