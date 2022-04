Even naar de binnenstad om een auto te kopen: ‘Verrast dat consument al zo ver is’

VRAAG & ANTWOORD ‘Steeds minder ‘langzame’ laadpalen langs de snelweg, kan dat zomaar?’

‘Wij rijden al vijf jaar in een volledig elektrische Renault Zoe’, aldus lezer Wilhelmien Marti in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Heerlijke auto en nooit problemen met laden. Tot nu, want ineens worden alle daarvoor geschikte laadpalen uitgefaseerd! Langs de A2 is nergens meer een laadpaal te vinden waar we kunnen laden. Zo ook de A12, toen we laatst vanuit Alphen aan den Rijn een laadpunt nodig hadden. Door extra zuinig te rijden en het laatste stuk voor 80 km-wegen te kiezen, kwamen we nipt thuis. Ik vind het te zot voor woorden. Dit kan toch niet zomaar?’

