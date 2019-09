Ferrari F8 Tributo borduurt voort op lange traditie van Berlinetta's

Rij-impressieFerrari introduceert een nieuw raspaard: de F8 Tributo. De auto is 720 pk sterk en volgt de 488 GTB op. De F8 wordt gepresenteerd als compleet nieuw model, maar in feite gaat het om een comfortabele versie van de vorig jaar gepresenteerde Ferrari 488 Pista.

Italianen zijn rare mensen. Wanneer een zestal wielrenners op een steile heuvel wordt ingehaald door een contingent blauwe en rode Ferrari’s, steken ze massaal hun duimen omhoog. Dat dit gebeurt met hoge snelheid draagt kennelijk alleen maar bij aan de feestvreugde. Het is tekenend voor de liefde die Italianen voelen voor het Italiaanse sporrtwagenmerk en voor snelle auto’s in het bijzonder. Probeer zoiets in Nederland en je krijgt vaak heel andere vingers te zien.

De Ferrari’s in kwestie zijn exemplaren van de 720 pk sterke F8 Tributo. Dit nieuwe model is – net als de Pista – voorzien van de krachtigste V8 die ooit in Maranello is gebouwd. De 3,9 liter metende motor met twee turbo’s won in 2016, 2017 en 2018 prijzen voor onder meer ‘Beste Motor’ en voor ‘Beste motor van de afgelopen twintig jaar’. De naam Tributo verwijst naar deze prestatie, die inderdaad redelijk uniek is in de autowereld. F8 staat uiteraard voor het aantal cilinders.

De F8 Tributo staat volgens Ferrari voor een nieuw design met meer sportiviteit en verbeterde aerodynamica. Maar feitelijk gaat het hier om een ingrijpende facelift van de 488 GTB uit 2015 en die auto is op zijn beurt de opvolger van de 458 Italia. De drie modellen hebben veel gemeenschappelijke kenmerken en dus kan er niet gesproken worden van een compleet nieuw ontwerp. Eigenlijk moet je het zo zien: vorig jaar kwam de Pista uit – de snellere race-uitvoering van de 488 GTB – en de nieuwe F8 Tributo is daar als het ware weer de comfortabeler GT-uitvoering van.

Volledig scherm Ferrari F8 Tributo © Ferrari

Om dit te bereiken, hoefde Ferrari niet enorm ingrijpend te werk te gaan. De F8 staat iets hoger op de wielen om het comfort te vergroten, alsmede de praktische bruikbaarheid in binnensteden, maar ook de Pista blonk vreemd genoeg al uit in comfort en rustgevend weggedrag wanneer je daarom vroeg. Andere aanpassingen behelzen zaken als andere koplampen met luchtgaten ernaast die helpen om de luchtstroom zo optimaal langs en door het koetswerk te loodsen, en waar nodig te gebruiken om de motor of de remmen te koelen. Ook kreeg de auto de kenmerkende ronde achterlichten van modellen uit het verleden.

De F8 Tributo is de nieuwste editie in een lange lijst van ‘Berlinetta’s’, oftewel tweezits sportwagens met een middenmotor. Voor het nieuwe design werd flink geleend van zijn illustere voorgangers. Zo is de achterzijde geïnspireerd op de F355 en 288 GTO en het mooie kunststof achterruitje vormt een eerbetoon aan de Ferrari F40. Aan de binnenzijde vallen het kleinere stuur op – dat in onze ogen beter wat dikker had kunnen zijn – en de ietwat rommelige indeling. Toch is het allemaal gefabriceerd met praktische bruikbaarheid. Toppunt daarvan is de Manettino-knop op het stuur, waarmee instellingen van motor, bak en onderstel kunnen worden aangepast onder het motto: ogen op de weg, handen aan het stuur.

Volledig scherm Ferrari F8 Tributo © Ferrari

Achter het stuur, op de stuurkolom, bevinden zich de schakelflippers. Een veel betere oplossing dan wanneer ze zich aan het stuur zouden bevinden, want dan zouden ze meedraaien en dat wil je niet op een rotonde omdat je dan niet weet welke dient voor opschakelen en welke voor terug. Helaas zijn de flippers iets te klein uitgevoerd, waardoor je er alsnog niet goed bij kunt met ingedraaid stuurwiel. Vreemd genoeg plaatst Ferrari de richtingaanwijzers nog wel steeds op het stuur. Daardoor bestaat de kans dat je op een rotonde op het verkeerde knopje drukt en de richtingaanwijzer naar de verkeerde kant laat wijzen.

Het eerste wat opvalt wanneer we instappen, is de praktische bruikbaarheid. Dat begon al toen we onze bagage kwijt wilden. De Pista heeft weliswaar geen handschoenenkastje, maar wel een ruime bagageruimte onder de voorklep. Goed genoeg voor twee flinke weekendtassen in ieder geval en achter de voorstoelen kun je ook nog flink wat spullen kwijt. Ook rijdt iedereen zomaar weg met deze auto. Het is een kwestie van gas geven, sturen en af en toe remmen, de auto doet de rest.

Volledig scherm Ferrari F8 Tributo © Ferrari

Rijden met de F8 Tributo lijkt opvallende veel op rijden met de 488 Pista. Niet zo vreemd, aangezien veel zaken identiek zijn. In de F8 is iets meer geluidsisolatie toegepast, de vering en demping zijn iets minder hard en de stoelen zijn minder extreem, maar verder is ook dit een beest zodra je het gaspedaal intrapt. Dat ‘ie desondanks ook zeer comfortabel is, vinden we eigenlijk het allerbeste aan deze Ferrari. De auto lijkt het wegdek wel te kunnen lezen, zo goed past het onderstel zich aan. Oneffenheden worden moeiteloos opgeslokt en desondanks is de grip bijna absurd. Uiteraard helpen zaken als torque vectoring, sperdifferentiëlen en elektronica hier een handje, maar dan nog. De besturing is supersnel en direct en de automaat met dubbele koppeling schakelt razendsnel.

De motor is voorzien van twee turbo’s. Normaal gesproken zorgen die voor veel trekkracht onderin, waarna de motor bij hogere toerentallen snel afzwakt. Niet in de F8 Tributo. Daar blijft de motor doortrekken bij alle toerentallen, zodat je het gevoel krijgt in een auto te rijden met atmosferische motor, dus zonder turbo’s. Het geeft de auto een speels karakter op een bochtig bergweggetje of op het circuit. Aan de andere kant kun je dankzij de comfortabele stoelen en het comfortabele onderstel ook gemakkelijk urenlang doorbrengen op de snelweg.

Met alle systemen ingeschakeld ga je je na verloop van tijd wel afvragen welk gedeelte jij regelt en welk gedeelte door de elektronica wordt bestuurd. Zelfs in de snelst genomen bochten bleef de auto keurig in het spoor, iets dat uiteraard grotendeels wordt voorgekookt in de machinekamer. Doordat de elektronica bijvoorbeeld in een bocht naar rechts uitsluitend het rechter achterwiel af laat remmen, stuurt de voorkant beter in en zo zijn er nog tal van trucs die helpen om de auto uit de problemen te houden. Tractiecontrole bijvoorbeeld, om te zorgen dat deze auto met zijn 720 pk in de regen geen Ferrari-klanten begint uit te roeien.

Volledig scherm Ferrari F8 Tributo © Ferrari

De elektronica is echter ook anders in te zetten. Zo is er bijvoorbeeld ‘Side Slip Angle Control’ aanwezig. Deze driftfunctie laat, net als bij de McLaren 720S, de achterzijde uitbreken wanneer je erom vraagt, totdat je zelf door een abrupte reactie laat weten dat de auto je weer in het rechte spoor moet brengen. Hierdoor lijken ook beginnende bestuurders plotseling ervaren coureurs, zij het dat niet alleen zij, maar ook en vooral de bandenboeren profiteren van dit speelse gedrag. Het verschil is dat het systeem bij deze auto wel werkt en niet of nauwelijks bij de McLaren. Die auto is dermate onderstuurd door de enorme achterbanden, dat driften sowieso nauwelijks mogelijk is.

Het betrekkelijk eendimensionale motorgeluid is eigenlijk de enige tegenvaller. Het uitlaatgeluid klinkt hard maar rauw, mist timbre en bij het klimmen van de toeren verandert de toonhoogte nauwelijks. Een heel verschil met de gillende, turbo-loze achtcilinders die in het verleden de motorruimte van dit soort modellen sierden en die bij alle toerentallen kippenvel wisten op te wekken bij autoliefhebbers. Het is een gevolg van de toevoeging van turbo’s, die nou eenmaal een hoop motorgeluid absorberen - iets waar de concurrentie ook mee worstelt. Wanneer we even later aan de kant staan en een F8 Tributo plankgas horen langsrijden, moeten we onze eerdere observatie alweer iets afzwakken. Want het motorgeluid heeft zoveel volume en is zo overweldigend, dat het alleen om die reden al bij iedereen die ook maar iets heeft met auto’s de hoofden doet omdraaien.

Volledig scherm Ferrari F8 Tributo © Ferrari