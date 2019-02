Ferrari F8 Tributo volgt 488 GTB op

De motor in de Tributo is een 3,9 liter-V8 met turbo's en is 720 pk sterk en beschikt over een koppel van 770 Nm. Niet geheel toevallig exact dezelfde cijfers als de McLaren 720S. Dat vermogen had de vorig jaar uitgebrachte Pista-variant van de F488 trouwens ook al, het basismodel deed het nog met 670 pk. De F8 Tributo-tweezitter sprint in slechts 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u, daarmee is hij even snel als diezelfde McLaren. Maar de topsnelheid is met 340 km/u één kilometer per uur langzamer dan de 720S.