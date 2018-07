Fiat-werknemers woedend om mogelijke komst Ronaldo naar Juventus

Volgens Sport Mediaset heeft Fiat zelfs aangeboden om Ronaldo in te zetten als merkambassadeur. ,,Het is een schande'', zegt Gerardo Giannone, arbeider bij de Fiat-fabriek van Pomigliano D'Arco bij Napoli AS. ,,Fiat-werknemers hebben al 10 jaar geen loonsverhoging gehad. Met het salaris van Cristiano kunnen we elke werknemer een extra € 200 per maand geven. We hebben het afgelopen decennium 10,7 procent inflatie gehad, dat is nooit gecompenseerd. Maar Fiat besteedt 126 miljoen euro per jaar aan sponsoring, waarvan 26,5 miljoen voor Juventus."