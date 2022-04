‘Fiat wordt Tesla voor het volk’

Fiat is van plan om ‘op volle kracht’ terug te keren in de klasse van de Punto. Er zit een Punto-opvolger in het vat én een hele reeks nieuwe elektrische modellen, waaronder een nieuwe Panda. De nieuwkomers moeten van Fiat de ‘Tesla voor het volk’ maken, aldus Fiat-topman Olivier Francois.

François heeft zijn toekomstplannen ontvouwen tegenover het Britse magazine Autocar. Fiat zal waarschijnlijk al in 2027 uitsluitend nog elektrische auto’s in Europa verkopen. Bij een volledig elektrische toekomst hoort natuurlijk een vloot nieuwe modellen. Momenteel heeft Fiat op dat vlak alleen de elektrische 500e in het aanbod, maar daar komt spoedig verandering in.

De komende vijf jaar introduceert Fiat elk jaar een nieuw model, zo tekent Autocar op bij monde van Olivier François. Fiat keert in 2023 terug naar het segment dat het met het einde van de Punto in 2018 achter zich liet. De opvolger van de Punto zal echter anders heten. In de drie jaren daarna komt Fiat ook nog met drie nieuwe suv-achtige auto’s (cross-overs).

Panda wordt cross-over

Omstreeks 2027 zegt Fiat in totaal tien modellen aan te willen bieden. Daar zitten vier bedrijfswagens bij, de Zuid-Amerikaanse Strada en vijf ‘wereldauto’s’. Laatstgenoemde groep Global Cars bestaat uit de 500, de reeds aangekondigde Punto-opvolger en de drie cross-overs. De Fiat-topman zegt dat de modelnaam Panda blijft bestaan, wat betekent dat de nieuwe Panda dus een van de cross-overs wordt. Reken op een auto die in ieder geval iets van de eenvoudige opzet van de Panda in ere houdt. In het design van een aantal nieuwkomers zijn elementen van de in 2019 gepresenteerde Centoventi Concept terug te zien, zegt Olivier François.

Volledig elektrisch

Dat Fiat wereldwijd overal dezelfde modellen wil aanbieden, is opvallend. Momenteel heeft Fiat in bijvoorbeeld Zuid-Amerika een compleet ander aanbod dan in Europa. Zo verkoopt het daar de Pulse, de Mobi, Argo, Cronos Strada en Toro. Het lijkt erop dat slechts de Strada daarvan overblijft als ‘specifiek Zuid-Amerikaans model’. Het op stapel staande modeloffensief moet van Fiat ‘de Tesla voor iedereen’ maken, zo verneemt Autocar van Olivier François. ,,Ik wil dat we het eerste volumemerk worden dat volledig elektrisch is.”

