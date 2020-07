Finishvlag-koplamp en instelbaar achterlicht: waarom Audi komt met oled-verlichting

Audi levert als een van de weinige automerken oled-verlichting op auto’s. De vooruitstrevende techniek maakt opvallende lichtpatronen mogelijk; zo heeft de zojuist vernieuwde Q5 instelbare achterlichten en krijgt de aanstaande RS3 heuse finishvlaggetjes in z’n koplampen. En dat is pas het begin.

De afgelopen jaren probeerde Audi telkens weer op te vallen met bijzondere verlichting op zijn modellen. Zo introduceerde het Duitse automerk als een van de eerste autobouwers led-strips in de koplampen die altijd branden, ook bekend als led-dagrijverlichting. Ook ‘dynamische’ knipperlichten – die niet simpel knipperen, maar een bewegende sliert vormen zodra je richting aangeeft – zagen we voor het eerst bij Audi. Nu grijpt het merk de komst van de vernieuwde Q5 aan voor de volgende stap.



Audi geeft de opgefriste semi-terreinwagen achterlichten mee die zijn voorzien van oled-techniek. Die afkorting komt van organic light-emitting diodes; extreem kleine lichtbronnen die zich heel snel en nauwkeurig laten aansturen. Een enkele oled is een millimeter dik, terwijl een gebruikelijke led-module 20 tot 30 millimeter ruimte nodig heeft, aldus Audi. Zodoende kan het merk veel meer oled-elementen kwijt in de koplampen en achterlichten van een auto en dat zorgt voor opmerkelijke mogelijkheden.

Volledig scherm De vernieuwde Q5 krijgt verschillende standen voor de achterlichten. © Audi

Drie standen

In elk achterlicht van de vernieuwde Q5 zitten (tegen bijbetaling) in totaal achttien segmenten met oleds, waardoor de eigenaar van de auto drie verschillende lichtontwerpen kan kiezen. Deze verschijnen als een soort digitale ‘welkomstceremonie’ wanneer je op de auto af loopt en hem ontgrendelt. Bovendien verandert de indeling van de achterlichten zodra de bestuurder zijn Q5 in de sportievere ‘Dynamic’-modus zet. Wat daar het nut van is, blijft de vraag.

Overigens werkt Audi ook voor andere modellen al aan oled-verlichting. Zo ontdekte een Spaanstalige autowebsite op gelekte foto’s dat de komende RS3 (de meest sportieve versie van de A3, die nog niet onthuld is) andere koplampen krijgt dan de minder sterke varianten. In de onderste hoeken van de koplampen prijkt namelijk een kleine finishvlag, zoals die onder meer gebruikt wordt bij autoraces. De iets minder krachtige S3 krijgt twee schuine oled-streepjes per koplamp.

Volledig scherm De verschillende versies van de Audi A3 krijgen allemaal andere koplamp-indelingen. Rechtsonder de finishvlag van de RS3. © Screenshot

Ook de elektrische e-Tron-modellen van het merk krijgen in de toekomst een eigen ‘koplamphandtekening’. Daarmee wil het automerk op een subtiele manier onderscheid maken tussen de diverse modelreeksen.

Gimmick

Hoewel de oled-technologie vooralsnog vooral een gimmick lijkt, benadrukt Audi in het persbericht de toekomstige mogelijkheden van slimme verlichting. Zo krijgt de nieuwe Q5 al een functie waarmee de auto communiceert met andere weggebruikers; zodra een andere auto binnen twee meter van de achterbumper komt, gaan alle oleds branden om aan te geven dat de Q5 nog stilstaat. Zodra de auto weer rolt, springen de achterlichten naar hun gebruikelijke indeling.

Volgens Audi is dit nog maar het begin van zogenoemde vehicle-to-X-communicatie (v2X). In de toekomst wordt het bijvoorbeeld mogelijk waarschuwingstekens of andere boodschappen te vormen in de koplampen en achterlichten. Denk aan een stel uitroeptekens tijdens een noodstop of een groen handje aan de voorkant om aan een voetganger te laten weten dat de auto hem of haar heeft gezien. Dat laatste kan erg handig zijn bij zelfrijdende auto’s, waarbij een bestuurder zelf minder hoeft op te letten. Vanwege deze toepassingen stelt Audi dat oled-technologie flink gaat bijdragen aan de veiligheid op straat.

Volledig scherm De vernieuwde Audi Q5, mét oled-achterlichten. © Audi

Op dit moment zijn dat soort boodschappen overigens volgens de wet nog niet toegestaan op auto’s. Maar Audi werkt naar eigen zeggen nauw samen met overheden en andere instanties om de regels aan te passen op de toekomstige mogelijkheden.