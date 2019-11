Fisker toont elektrische SUV met zonnepanelen op dak die rond 2022 uitkomt

Tesla concurrent

Fisker kondigde de komst van de auto in maart aan en zei toen dat het model in de VS minder dan 40.000 dollar gaat kosten. Het bedrijf gaat de concurrentie aan met de Tesla Model Y, die in Amerika ook minder dan 40.000 dollar kost. In Nederland kost de Model Y minimaal 57.000 euro. Eind 2021 moet de Ocean in productie gaan en dat moet resulteren in leveringen op grote schaal in 2022.