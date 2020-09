Ford-rijder mist bocht en vliegt tientallen meters door de lucht

De crash is een van de meest spectaculaire ooit in de rallysport en vestigt meteen de naam van de man achter het stuur: Lucas Zielinski. Waarschijnlijk was hij liever om andere redenen beroemd geworden, maar gezien de beelden mag hij vooral blij zijn dat hij er nog is.

De 24-jarige coureur verremt zich, of zijn navigator ziet gewoon de hele bocht over het hoofd. Feit is in ieder geval dat de Fransman - die dit jaar al drie keer eerder startte in een eWRC-rally zonder dat hij het luchtruim koos - met een enorme snelheid rechtdoor schiet en een muurtje raakt dat als springschans fungeert.