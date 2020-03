Ford wekt ‘omstreden model’ Bronco weer tot leven

Autofabrikant Ford werkt aan een moderne versie van de Bronco. Dat model raakte in de jaren ’90 in opspraak na de spraakmakende achtervolging met (de van dubbele moord verdachte) O.J. Simpson, maar nu durft Ford het aan om de naam terug te laten keren. Inmiddels weten we hoe de nieuwe terreinwagen er uit komt te zien.

Op de Amerikaanse website Road & Track zijn foto’s verschenen die (naar alle waarschijnlijkheid) de productieversie van de nieuwe Bronco laten zien. Hoewel Ford de auto zelf eigenlijk pas eind deze maand wilde onthullen, is er geen reden om te twijfelen aan de echtheid van deze beelden.

Groot nieuws: de moderne Bronco komt (net als zijn voorgangers) als korte variant met drie deuren op de markt, maar er volgt ook een langere variant met vijf portieren. Bovendien staat een kleinere Bronco Sport op stapel, die het moet gaan opnemen tegen andere compacte crossover-modellen zoals de Jeep Renegade, de Volvo XC40 en de meer Europese Ford Kuga. De grotere, ‘full-size’ Bronco richt zijn pijlen eerder op auto’s zoals de Land Rover Defender en de Jeep Wrangler.

Volledig scherm De 'korte' Bronco krijgt drie deuren en een afneembaar dak © Bronco6G

Politieachtervolging

Dat Ford de typeaanduiding Bronco (net als de Mustang vernoemd naar een ras van wilde paarden) laat terugkeren is op z’n minst opmerkelijk. De autobouwer gebruikt de naam sinds 1996 al niet meer, omdat hij in 1994 in opspraak raakte door de spraakmakende politieachtervolging met O.J. Simpson in de hoofdrol. De voormalig American Football-speler werd verdacht van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend, maar sloeg op de vlucht voor de politie in zijn witte Ford Bronco.

Volledig scherm 1994: de van moord verdachte O.J Simpson slaat op de vlucht in zijn witte Bronco voor de ogen van miljoenen televisiekijkers © Screenshot Youtube

De beelden van die klopjacht werden live uitgezonden op televisie en naar schatting gezien door minstens 95 miljoen Amerikanen. Sindsdien is de naam Bronco in de ogen van veel mensen onlosmakelijk verbonden aan de vermoedelijke misdaden van Simpson. Hoewel Ford daar niets mee te maken had, zakte de verkoop van de terreinwagen zo ver in dat de fabrikant twee jaar later de stekker uit de Bronco trok. Inmiddels, ongeveer 24 jaar later, is de tijd volgens Ford dus rijp voor een wederopstanding.

Retro design

Qua uiterlijk grijpt de nieuwe grote Ford duidelijk terug op de eerste Bronco uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Die auto, een grote machine met veel ruimte, redelijk wat luxe én goede rijeigenschappen op ruig terrein, was grofweg vergelijkbaar met de eerste generatie Range Rover.

Volledig scherm Eveneens uitgelekt: de kleinere Bronco Sport, een concurrent voor onder meer de Jeep Renegade © BroncoSportForum .com

Het vierkante front met de ronde koplampen van de nieuwste versie zit vol retro design en vertoont grote gelijkenissen met de eerste generatie, net als de hoekige vorm van het koetswerk, de grote wielen en de rechtop staande voorruit. De karakteristieke, aan het dak gemonteerde ruitenwissers lijken overigens niet terug te keren.

Op (eveneens uitgelekte) patenttekeningen is te zien dat Ford de Bronco voorziet van een dak dat deels te demonteren is, terwijl ook de deuren uitneembaar zouden zijn. De witte auto op de foto heeft zelfs een canvas dak met zachte achterste zijruiten. Het heeft er dus alle schijn van dat de stoere terreinwagen – net als de in Amerika razend populaire Jeep Wrangler – zowel dicht als open gereden kan worden.

Volledig scherm De achterkant van de kleinere Ford Bronco Sport © BroncoSportForum .com

Met stekker

Hoewel de Nederlandse importeur van Ford desgevraagd nog niet mag reageren op de nieuwe Bronco, bestaat er een goede kans dat de auto naar Nederland komt. Typisch Amerikaanse Ford-modellen zoals de grote Explorer zijn hier immers ook teruggekeerd, na jaren van afwezigheid. Dankzij semi-elektrische techniek (de nieuwe Explorer is een stekkerhybride) verbruiken die grote auto’s minder brandstof dan voorheen, waardoor ze aantrekkelijker worden voor ons land. Het ligt voor de hand dat Ford vergelijkbare technologie gaat inzetten voor de nieuwe Bronco. Tegen het einde van maart maakt het concern alle details bekend.

Volledig scherm Inspiratie uit de sixties: dit is de eerste Ford Bronco uit 1968 © Ford