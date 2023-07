Forse verschillen in kilometerheffing: 1000 euro meer belasting op platteland dan in Randstad

Mercedes-eigenaren opgepast! Motorkap­pen en portieren gewild bij dieven: ‘Het is een soort golf’

De autoruit is ingetikt en de portieren of andere onderdelen zijn nergens meer te bekennen. Het is de trieste realiteit voor Mercedes-eigenaren in Mijdrecht. Op Facebook waarschuwt het politieteam De Ronde Venen dat vooral de Mercedes Benz A180 en GLA180 de laatste twee maanden het doelwit zijn.